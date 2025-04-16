Aort damarı nerede? Aort damarı neden yırtılır? Aort damarı yırtılma nedenleri

Aort damarı, kalpten çıkan en büyük atardamardır. Kalbin sol karıncığından (ventrikül) çıkar ve tüm vücuda oksijenli kanı dağıtır. Göğüs boşluğundan başlayıp karın boşluğuna kadar uzanır ve burada dallanarak organlara kan iletir.