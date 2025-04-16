Aort damarı nerede? Aort damarı neden yırtılır? Aort damarı yırtılma nedenleri

Türkiye’de her yıl yüzlerce insan, sessiz ve ölümcül bir tehlike olan aort damarı yırtılmasıyla karşı karşıya kalıyor. Kalbin sol karıncığından çıkarak tüm vücuda oksijenli kan taşıyan aort damarı, aynı zamanda vücuttaki en büyük atardamar. Ancak bu hayati yol, bazı durumlarda aniden yırtılarak ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Peki, aort damarı nerede? Aort damarı neden yırtılır

Aort damarı nerede? Aort damarı neden yırtılır? Aort damarı yırtılma nedenleri - 1

Aort damarı, kalpten çıkan en büyük atardamardır. Kalbin sol karıncığından (ventrikül) çıkar ve tüm vücuda oksijenli kanı dağıtır. Göğüs boşluğundan başlayıp karın boşluğuna kadar uzanır ve burada dallanarak organlara kan iletir.

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Aort damarı nerede? Aort damarı neden yırtılır? Aort damarı yırtılma nedenleri - 2

AORT DAMARI NEDEN YIRTILDI?

Aort yırtılması (diseksiyonu), aort damarının iç tabakasının yırtılmasıyla oluşur. Bu durumda kan, damar duvarının katmanları arasına girer ve ciddi, hayati tehlike oluşturan bir durum yaratır. Yırtılma genellikle ani ve şiddetli göğüs veya sırt ağrısıyla başlar.

Aort damarı nerede? Aort damarı neden yırtılır? Aort damarı yırtılma nedenleri - 3

AORT DAMARI YIRTILMASI NEDENLERİ

Yüksek tansiyon (Hipertansiyon):

Uzun süreli yüksek tansiyon, damar duvarında baskı oluşturur ve zayıflamasına neden olabilir.

Bağ dokusu hastalıkları:

Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu gibi genetik hastalıklar, damar duvarının elastikiyetini ve dayanıklılığını azaltır.

Ateroskleroz (Damar sertliği):

Damar duvarında plak birikimi, aortu zayıflatabilir.


Aort damarı nerede? Aort damarı neden yırtılır? Aort damarı yırtılma nedenleri - 4

Travma:

Şiddetli bir kaza (örneğin araba kazası) sonucu aort zarar görebilir.

Aort anevrizması:

Aort duvarında baloncuk şeklinde genişleme varsa, bu bölge yırtılmaya daha yatkındır.


Aort damarı nerede? Aort damarı neden yırtılır? Aort damarı yırtılma nedenleri - 5

Doğumsal kalp hastalıkları:

Özellikle biküspid aort kapağı gibi yapısal bozukluklar risk oluşturur.

Şiddetli fiziksel efor veya ani stres:

Ağır kaldırma, yoğun spor veya ciddi duygusal stresler tetikleyici olabilir.

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