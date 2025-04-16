Aort damarı nerede? Aort damarı neden yırtılır? Aort damarı yırtılma nedenleri
Türkiye’de her yıl yüzlerce insan, sessiz ve ölümcül bir tehlike olan aort damarı yırtılmasıyla karşı karşıya kalıyor. Kalbin sol karıncığından çıkarak tüm vücuda oksijenli kan taşıyan aort damarı, aynı zamanda vücuttaki en büyük atardamar. Ancak bu hayati yol, bazı durumlarda aniden yırtılarak ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Peki, aort damarı nerede? Aort damarı neden yırtılır
Aort damarı, kalpten çıkan en büyük atardamardır. Kalbin sol karıncığından (ventrikül) çıkar ve tüm vücuda oksijenli kanı dağıtır. Göğüs boşluğundan başlayıp karın boşluğuna kadar uzanır ve burada dallanarak organlara kan iletir.