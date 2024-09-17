Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor

Arabanızın içinde kanserojen maddeler var mı? Yapılan araştırmalar bugüne dek üretilen 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobil modelinin içinde alev geciktirici madde kullanıldığını ortaya koyuyor. Bu alev geciktirici maddeler kansere yakalanma riskini artırıyor

Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor - 1

Arabanızın içinde kanserojen maddeler var mı? Araba parçalarınızda kullanılan kimyasallar nedeniyle kansere yakalanma riskiniz daha yüksek olabilir. Yapılan bir çalışma bu gerçeği ortaya koydu ve kanserojenlerin bu yeni tehdidine karşı dikkatli olmanın zamanı geldi.

SAĞLIK HABERLERİ

Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor - 2

Kısa bir zaman önce Çevre Bilimi ve Teknolojisi dergisinde yayınlayan araştırmaya göre ABD'nin 30'a yakın eyaletinde 2015 yılından bugüne dek üretilen 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobil modelinin içinde alev geciktirici madde kullanıldı.

Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor - 3

Peki, alev geciktirici madde nedir? Alev geciktiriciler; klor, sinerji, azot, antimon, bromür, bor ve alüminyumdur. Araç içi havanın incelendiği araştırmada herhangi bir yangın anında, alevlerin yayılmasını engellemesi hedeflenen otomobil koltuklarında alev geciktiricilerin olduğu görüldü.

Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor - 4

Ayrıca özellikle sıcak havalarda kimyasalların daha fazla gaz çıkışıyla bağlantılı olduğu da tespit edildi. Bu yaz aylarında alev geciktirici maddelere daha yoğun bir şekilde maruz kalındığı anlamına geliyor.

Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor - 5

Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda alev geciktiricilerden sızan kimyasalların otomobil kullanan vatandaşlar için ekstra bir risk oluşturduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre bu kimyasallar kansere, üreme sorunlarına ya da nörolojik problemlere yol açabilir.

Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor - 6

ABD’li bilim insanları sağlık risklerini minimize etmek için otomobillerdeki alev geciktirici kullanımını kısıtlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor - 7

Duke Üniversitesi'nden bir bilim insanı olan Rebecca Hoehn, "Ortalama bir sürücünün her gün arabada yaklaşık bir saat geçirdiği göz önüne alındığında, bu önemli bir halk sağlığı sorunudur" dedi.

Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor - 8

Bu maddelere maruz kalmak istemeyenler mümkün olduğunca pencereleri açık tutarak seyahat etmeli dahası araçlarını gölgelik alanlara park etmeli. Ancak temelde bu maddeden tamamen uzak kalmak ne yazık ki şimdilik mümkün değil.

DAHA FAZLA GÖSTER