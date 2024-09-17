Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor

Arabanızın içinde kanserojen maddeler var mı? Araba parçalarınızda kullanılan kimyasallar nedeniyle kansere yakalanma riskiniz daha yüksek olabilir. Yapılan bir çalışma bu gerçeği ortaya koydu ve kanserojenlerin bu yeni tehdidine karşı dikkatli olmanın zamanı geldi.