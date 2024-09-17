Arabası böyle olanları bekleyen tehlike! Yapılan araştırma şaşırttı: Ciğerlere kadar doluyor, kanser riskini artırıyor
Arabanızın içinde kanserojen maddeler var mı? Yapılan araştırmalar bugüne dek üretilen 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobil modelinin içinde alev geciktirici madde kullanıldığını ortaya koyuyor. Bu alev geciktirici maddeler kansere yakalanma riskini artırıyor
Arabanızın içinde kanserojen maddeler var mı? Araba parçalarınızda kullanılan kimyasallar nedeniyle kansere yakalanma riskiniz daha yüksek olabilir. Yapılan bir çalışma bu gerçeği ortaya koydu ve kanserojenlerin bu yeni tehdidine karşı dikkatli olmanın zamanı geldi.