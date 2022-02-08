Aralıklı oruç nedir? Ne işe yarar? (Intermittent Fasting)

Vücudumuza giren besinlerin yarattığı metabolik etkileri kontrol altına alabilmek için tercih edilen aralıklı oruç (Intermittent Fasting) son dönemde oldukça popüler. Bu beslenme yöntemine göre günün belli saatlerinde öğünler yapıp belli saatlerinde ise vücudumuzu aç bırakıyoruz. Ama bu nasıl yapılabilir? Belli kuralları var mıdır? İşte aralıklı oruç hakkında dikkat edilmesi gerekenler...

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 07:43

Aralıklı oruç nedir? Ne işe yarar? (Intermittent Fasting) - 1

Aralıklı oruç (Intermittent Fasting) sisteminde günlük beslenmemizi planlamak kısa vadede çok etkili sonuçlar yaratsa da uzun vade için çok kullanılabilir bir yöntem değil.

Aksine uzun vadede vücudumuza bir takım kötü geri dönüşler yaratma olasılığı da var.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

Aralıklı oruç nedir? Ne işe yarar? (Intermittent Fasting) - 2

NASIL YAPILIR?

Öncelikle yaratacağınız kalori açığı ile birlikte gün içinde ne kadar makro (Karbonhidrat, Protein, Yağ) tüketeceğinizi hesaplamanız lazım.

Hesaplamak için buraya tıklayabilirsiniz 

Aralıklı oruç nedir? Ne işe yarar? (Intermittent Fasting) - 3

Adından da anlaşılacağı gibi ‘oruç’ tutacağınız bu yöntemde vücudunuzu belli periyodlarda aç bırakmanız gerekiyor.

Ne kadar aç bırakacağınızı tercih etmek size kalmış, fakat bu sistemi ilk defa deneyimleyecekseniz kendinizi çok uzun sürelerle zorlamamanızda fayda var.

Aralıklı oruç nedir? Ne işe yarar? (Intermittent Fasting) - 4

Buna göre 16:8 ya da 5:2 gibi sistemler denenebilir,

  • 16:8’de 16 saat aç kalıp 8 saat yemek yeme süresine sahip olunuyor (saat 20.00’de son öğün tüketilip ertesi gün öğlen 12.00’ye kadar oruç tutuluyor)
  • 5:2’de ise üst üste 2 gün olmamak şartıyla günlük kalori ihtiyacının %25’i tüketiliyor. Diğer 5 günde ise standart aralıklıklarda kalori alınıyor.

Aralıklı oruç nedir? Ne işe yarar? (Intermittent Fasting) - 5

NE İŞE YARIYOR?

  • Aralıklı oruç, vücuttaki kan şekerinin ve insülin dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.
  • Kalınan uzun süre açlığın da yarattığı etkiyle kilo kaybı sağlıyor.
  • Vücutta azalan yağ oranı ve düzenli beslenme, metabolizma hızını yükseltiyor.

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