Aralıklı oruç nedir? Ne işe yarar? (Intermittent Fasting)

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 07:43
Aralıklı oruç (Intermittent Fasting) sisteminde günlük beslenmemizi planlamak kısa vadede çok etkili sonuçlar yaratsa da uzun vade için çok kullanılabilir bir yöntem değil.
Aksine uzun vadede vücudumuza bir takım kötü geri dönüşler yaratma olasılığı da var.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Öncelikle yaratacağınız kalori açığı ile birlikte gün içinde ne kadar makro (Karbonhidrat, Protein, Yağ) tüketeceğinizi hesaplamanız lazım.
Adından da anlaşılacağı gibi ‘oruç’ tutacağınız bu yöntemde vücudunuzu belli periyodlarda aç bırakmanız gerekiyor.
Ne kadar aç bırakacağınızı tercih etmek size kalmış, fakat bu sistemi ilk defa deneyimleyecekseniz kendinizi çok uzun sürelerle zorlamamanızda fayda var.
Buna göre 16:8 ya da 5:2 gibi sistemler denenebilir,