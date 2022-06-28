Araştırma: 200 yaşına kadar yaşamak hayal değil

Büyük atılımın, yaşlandıkça doku ve organ çürümesinin ana suçlularından biri olduğu düşünülen vücuttaki 'zombi hücrelerini' ortadan kaldıran ilaçlar şeklinde geleceğine söyleyen Dr Steele, bu hücreleri vücuttan temizleyen hapların denemelerinin sürdüğünü söyledi.

Yaşlanmayı sağlayan hücrelerin ortadan kaldırılmasını sağlayan ilaçların 10 yıl gibi kısa bir sürede piyasaya sürülebileceğini belirten biyolog, söz konusu ilaçların 150 yaşına kadar yaşamaya yardımcı olacağını söyledi.