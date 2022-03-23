Araştırma: Covid-19 geçirenlerin diyabet riski yükseliyor

Al-Aly, ekibin başlangıçta artan riskin yalnızca obezite gibi diyabet için risk faktörleri olan kişilerde görüleceğini düşündüğünü, ancak bulguların riskin tüm gruplarda belirgin olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hiçbiri kanıtlanmamış veya çürütülmemiş olsa da, Covid-19’un diyabet riskini nasıl artırdığına dair birkaç teori olduğunu da sözlerine ekledi.