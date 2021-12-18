Araştırma: Covid-19 kasların yüzde 60’tan fazla şişmesine neden olabilir

Hassalt kentindeki Jessa Hastanesi'nde yapılan çalışmaya göre, corona virüse karşı oluşan bağışıklık hücrelerin güç istasyonları olan mitokondriye zarar vererek, su oluşturan ve kasların şişmesine neden olan enerji yakıtlarının kaybına yol açtığı aktarıldı.

Bununla birlikte bilim insanları 18 hastadan alınan örnekler neticesinde dört kişinin kaslarının normal seviyenin üzerine çıktığını tespit etti.