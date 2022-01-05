Araştırma: Dördüncü doz Pfizer - BioNTech aşısı antikor seviyesini beş kat artırıyor

İsrail’de hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırmada Türkiye’de de kullanılan Pfizer - BioNTech aşısının dördüncü dozunun etkinliği incelendi. Çalışmanın bulgularında aşının dördüncü dozunun uygulanmasının üzerinden bir hafta geçmesiyle birlikte antikor seviyesinin beş kat arttığı bildirildi.

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 10:23

Araştırma: Dördüncü doz Pfizer - BioNTech aşısı antikor seviyesini beş kat artırıyor - 1

Corona virüs ile mücadele kapsamında en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olan İsrail’de, aşının dördüncü dozu ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı.

Araştırma: Dördüncü doz Pfizer - BioNTech aşısı antikor seviyesini beş kat artırıyor - 2

İsrail hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanan bir araştırmanın ön sonuçlarına göre, Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının dördüncü dozunun uygulanmasından bir hafta sonra antikorlarda beş kat artış sağladığı bildirildi.

Araştırma: Dördüncü doz Pfizer - BioNTech aşısı antikor seviyesini beş kat artırıyor - 3

Bulguların, dünya çapında hızla yayılan Omicron varyantının sağlık üzerindeki etkisini azaltmada dördüncü doz aşının ne kadar etkili olabileceğine dair ilk bakışlardan birini sunduğu vurgulandı.

Araştırma: Dördüncü doz Pfizer - BioNTech aşısı antikor seviyesini beş kat artırıyor - 4

İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada, ön sonuçların "dördüncü doz ile aşılanmış kişileri enfeksiyona ve şiddetli semptomlara karşı büyük ölçüde koruma olasılığının çok yüksek olduğunu" söyledi.

Araştırma: Dördüncü doz Pfizer - BioNTech aşısı antikor seviyesini beş kat artırıyor - 5

İsrail bu hafta büyük bir dördündü doz kampanyası başlatan ilk ülke olurken, son aşısını en az dört ay önce olan 60 yaş ve üzerindeki herkese yeni aşı dozları sunuldu.

Araştırma: Dördüncü doz Pfizer - BioNTech aşısı antikor seviyesini beş kat artırıyor - 6

Başbakan Bennett'in ofisi, kampanyanın ilk iki gününde 100 binden fazla İsraillinin dördüncü dozları için kayıt yaptırdığını veya aşılandığını söyledi.

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