Araştırma: Düzenli egzersiz depresyonu beşte bir azaltıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşılan egzersiz tavsiyesinin yarısı kadar spor yapılmasının depresyona beşte bir oranında iyi geldiği aktarılan çalışmada, örgütün tavsiyesi olan haftada en az iki buçuk saat egzersizi yapanların ise yüzde 25 daha az risk taşıdığı vurgulandı.

Bilim insanları, küçük bir miktar egzersizin bile zihinsel sağlığa 'önemli bir yararı' olabileceğinin altını çizdi.