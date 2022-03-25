Araştırma: Günde iki ila üç fincan kahve kalbe iyi geliyor

Kistler, "Kahve içmenin ya nötr bir etkiye sahip olduğunu ya da kalp sağlığına yararları ile ilişkili olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, günde bir fincandan altı fincana kadar değişen farklı kahve tüketim düzeylerine bakmak için yarım milyondan fazla insanın sağlık bilgilerini içeren büyük bir veri tabanı olan UK Biobank çalışmasından elde edilen verileri kullandılar.