Araştırma: Her dört soğuk algınlığından biri Covid-19 olabilir

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, kış mevsiminin kronik rahatsızlığı soğuk algınlığının corona virüs olabileceği ortaya çıktı.

Bir milyon İngiliz üzerinde yapılan çalışmada, her üç veya dört soğuk algınlığının corona virüs olduğu belirtildi.