Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 16:23
ABD’nin başkenti Washington’da, corona virüsten derinden etkilenen Hindistan ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı.
ABD ve Hindistan'daki Hastalık Dinamiği, Ekonomi ve Politika Merkezi'nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, Hindistan'ın birinci ve ikinci dalgaları sırasındaki Covid-19 ölüm oranının önemli ölçüde eksik sayılmış olabileceği belirtildi.
Çalışmada gerçek sayının resmi istatistiklerden 12 kat daha yüksek olabileceği belirtilirken, 6 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.
Araştırmanın doğru olması durumunda Hindistan’ın dünyadaki en yüksek corona virüs ölüm oranına ulaşabileceği vurgulanırken, halihazırda en yüksek sayının 811 bin ile ABD olduğunun altı çizildi.
Hindistan, Nisan ve Mayıs aylarında Delta varyantının etkisiyle kırıcı bir corona virüs dalgası geçirirken, hastanelerin yetersiz kalması ve yakın cenaze görüntüleriyle gündemden düşmedi.
O tarihlerde ülkedeki can kaybı sayısının eksik sayıldığına dair spekülasyonlar ortaya atılırken, Temmuz ayında yapılan araştırmada can kayıplarının resmi rakamların 10 katı üzerinde olabileceği bildirilmişti.di" dedi.
ABD’de yapılan araştırma ile ilgili bulgular, “rapor edilen Covid-19 ölümlerinin pandemi ile ilişkili ölümleri büyük ölçüde hafife aldığını” ve özellikle yaşlı ve yoksul insanlar arasında çok fazla olduğunu gösterdi.
Hükümet istatistiklerine göre Hindistan, pandeminin başlangıcından itibaren 478.007 Covid-19 ölümü kaydederken, 3 Ocak 2020 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında 35 milyon corona virüs vakası bildirdi.
Çalışma ülkenin güneydoğu kıyısındaki Chennai bölgesine odaklanırken, sayının muhtemelen çok daha yüksek ve o bölgedeki ölüm oranının binde 5,2 olduğu vurgulandı.
Çalışma, "şehirdeki tipik ölüm seviyelerine göre yüzde 41'lik bir artış" olduğunu tespit etti.
Ekonomist ve epidemiyolog olan çalışmanın baş yazarı Profesör Ramanan Laxminarayan verdiği demeçte, "Ülke çapında rakamlara bakıldığında, sonuçlar tüm ülke için tahmin edilebilseydi, 1000 kişi başına 5,2 ölüm ülke çapında 6 milyondan fazla ölüme işaret eder