Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir

ABD’li ve Hint bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, Hindistan’ın corona virüs nedeniyle yaşadığı birinci ve ikinci dalga sırasında corona virüs ölüm oranlarının önemli ölçüde eksik sayılmış olabileceği belirtildi. Çalışmanın raporunda, ülkede resmi istatistiklerin 12’de bir oranında olabileceği ve 6 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 16:23

Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir - 1

ABD’nin başkenti Washington’da, corona virüsten derinden etkilenen ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı.

Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir - 2

ABD ve Hindistan'daki Hastalık Dinamiği, Ekonomi ve Politika Merkezi'nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, Hindistan'ın birinci ve ikinci dalgaları sırasındaki Covid-19 ölüm oranının önemli ölçüde eksik sayılmış olabileceği belirtildi.

Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir - 3

Çalışmada gerçek sayının resmi istatistiklerden 12 kat daha yüksek olabileceği belirtilirken, 6 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir - 4

Araştırmanın doğru olması durumunda Hindistan’ın dünyadaki en yüksek corona virüs ölüm oranına ulaşabileceği vurgulanırken, halihazırda en yüksek sayının 811 bin ile ABD olduğunun altı çizildi.

Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir - 5

Hindistan, Nisan ve Mayıs aylarında Delta varyantının etkisiyle kırıcı bir corona virüs dalgası geçirirken, hastanelerin yetersiz kalması ve yakın cenaze görüntüleriyle gündemden düşmedi.

Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir - 6

O tarihlerde ülkedeki can kaybı sayısının eksik sayıldığına dair spekülasyonlar ortaya atılırken, Temmuz ayında yapılan araştırmada can kayıplarının resmi rakamların 10 katı üzerinde olabileceği bildirilmişti.di" dedi.

Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir - 7

ABD’de yapılan araştırma ile ilgili bulgular, “rapor edilen Covid-19 ölümlerinin pandemi ile ilişkili ölümleri büyük ölçüde hafife aldığını” ve özellikle yaşlı ve yoksul insanlar arasında çok fazla olduğunu gösterdi.

Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir - 8

Hükümet istatistiklerine göre Hindistan, pandeminin başlangıcından itibaren 478.007 Covid-19 ölümü kaydederken, 3 Ocak 2020 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında 35 milyon corona virüs vakası bildirdi.

Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir - 9

Çalışma ülkenin güneydoğu kıyısındaki Chennai bölgesine odaklanırken, sayının muhtemelen çok daha yüksek ve o bölgedeki ölüm oranının binde 5,2 olduğu vurgulandı.

Çalışma, "şehirdeki tipik ölüm seviyelerine göre yüzde 41'lik bir artış" olduğunu tespit etti.

Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir - 10

Ekonomist ve epidemiyolog olan çalışmanın baş yazarı Profesör Ramanan Laxminarayan verdiği demeçte, "Ülke çapında rakamlara bakıldığında, sonuçlar tüm ülke için tahmin edilebilseydi, 1000 kişi başına 5,2 ölüm ülke çapında 6 milyondan fazla ölüme işaret eder

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