Araştırma: Hindistan’da Covid-19 ölümlerinin sayısı 6 milyon olabilir

Çalışma ülkenin güneydoğu kıyısındaki Chennai bölgesine odaklanırken, sayının muhtemelen çok daha yüksek ve o bölgedeki ölüm oranının binde 5,2 olduğu vurgulandı.

Çalışma, "şehirdeki tipik ölüm seviyelerine göre yüzde 41'lik bir artış" olduğunu tespit etti.