Araştırma: Kirlilik, bebeklerin cinsiyetini etkileyebilir

Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 10:13
Doğumlar üzerine yapılan yeni bir çalışmada, kirliliğin bebeklerin cinsiyetleri üzerinde etkisi olduğu açıklandı.
Yapılan araştırmada, kirliliğe maruz kalmanın, ABD ve İsveç'te milyonlarca ebeveynden doğan bebeklerin cinsiyet oranını değiştirmiş olabileceği aktarıldı.
Çalışmanın bulgularında, cıva, krom ve alüminyum kirliliğinin daha fazla erkek bebek doğmasıyla ilişkili olduğu, kurşun kirliliğinin ise kız bebek sayısını artırdığı vurgulandı.
Chicago Üniversitesi ve Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nden ekipler tarafından yapılan araştırmada, ABD nüfusunun yarısı olan 150 milyon ve İsveç nüfusunun tamamını olan 9 milyon kişi incelenirken ve birbiriyle bağlantılı 100'den fazla olası faktör keşfedildi.
Çalışmanın bulgularında cıva kirliliği ve endüstriyel tesislere yakınlık gibi bebeğin cinsiyeti üzerinde en önemli etkiye sahip olan faktörlerin, cinsiyet oranını yüzde üçe kadar değiştirdiği aktarıldı.
Bilim insanları bu durumu 1 milyonluk bir nüfusta, bir cinsiyetin diğerinden 60 bin daha fazla olabileceği anlamına geldiğini söyledi.
Bebeklerin cinsiyetlerinde kirliliğin yanı sıra, ebeveynlerin stres düzeyleri, bölgedeki yoksulluk, suç oranı, işsizlik ve hava sıcaklıklarının etkili olduğunun altı çizildi.
PLOS Biyoloji dergisinde yayımlanan çalışmada, sekiz yıldan uzun bir süre Kuzey Amerika nüfusu ve 30 yılı aşkın bir süre İsveç halkı incelenirken, verilerin son derece kapsamlı olduğu bildirildi.
Bebeklerin doğumdaki cinsiyet oranı (SRB), embriyoların tam olarak gebe kalma sırasında belirleniyor.
Bununla birlikte bilim insanları, hormonal faktörlerin hamilelik sırasında farklı koşullarda her iki cinsiyetten daha fazla embriyoyu sonlandırabileceği ve bu durum cinsiyet oranlarını etkileyebiliyor.
Söz konusu araştırmada ise hem hava hem de su kaynaklı kirleticilerin de SRB'yi etkilediğini gösterdi.
Hava kirleticilerinden demir, kurşun, cıva, karbonmonoksit, alüminyum ve poliklorlu bifeniller bebek cinsiyetlerini etkilerken, su kirleticilerinden ise krom ve arseniğin önemli rol oynadığı vurgulandı.
Araştırma ile ilgili konuşan Chicago Üniversitesi'nde baş araştırmacı Andrey Rzhetsky, "Cinsiyet oranı ve doğumla ilgili pek çok efsane var, ancak araştırmaya başladığınızda, gerçek veriler üzerinde test edilen her şeyin nispeten küçük örnekler üzerinde yapıldığı ve bazı ifadelerin hiçbir şekilde gözlemlere dayanmadığı ortaya çıkıyor” dedi.