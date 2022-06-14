Araştırma: Kirlilik, bebeklerin cinsiyetini etkileyebilir

Söz konusu araştırmada ise hem hava hem de su kaynaklı kirleticilerin de SRB'yi etkilediğini gösterdi.

Hava kirleticilerinden demir, kurşun, cıva, karbonmonoksit, alüminyum ve poliklorlu bifeniller bebek cinsiyetlerini etkilerken, su kirleticilerinden ise krom ve arseniğin önemli rol oynadığı vurgulandı.

Araştırma ile ilgili konuşan Chicago Üniversitesi'nde baş araştırmacı Andrey Rzhetsky, "Cinsiyet oranı ve doğumla ilgili pek çok efsane var, ancak araştırmaya başladığınızda, gerçek veriler üzerinde test edilen her şeyin nispeten küçük örnekler üzerinde yapıldığı ve bazı ifadelerin hiçbir şekilde gözlemlere dayanmadığı ortaya çıkıyor” dedi.