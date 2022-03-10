Araştırma: Köpek sevgisi ağrıyı azaltıyor

Çalışmanın bulgularında, köpek severlerin, “köpek sevgisi tüm hastalıkları tedavi ediyor” tezini desteklediğini belirten One Health and Wellness araştırma başkanı ve çalışmanın baş yazarı Colleen Dell, "Evcil hayvanların farklı şekillerde sağlığımızın önemli bir parçası olduğunu gösteren araştırmalar var. Bizi motive ediyorlar, bizi ayağa kaldırıyorlar, rutinleri bize, insan-hayvan bağını veriyor” dedi.