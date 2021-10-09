Araştırma: Pandemide depresyon ve anksiyete dörtte bir arttı

Queensland Akıl Sağlığı Araştırmaları Merkezi'nden ortak yazar Alize Ferrari, “Covid-19 salgını, mevcut birçok eşitsizliği ve ruh sağlığının sosyal belirleyicilerini daha da kötüleştirdi” derken, “Ne yazık ki, birçok nedenden dolayı, kadınların pandeminin sosyal ve ekonomik sonuçlarından daha kötü etkilenme olasılığı her zaman daha yüksekti. Ek bakım ve ev içi sorumluluklar kadınlara düşme eğiliminde ve kadınların pandeminin çeşitli aşamalarında artan aile içi şiddetin kurbanı olma olasılığı daha yüksek” diye konuştu.