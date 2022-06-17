Araştırma: Sekiz saat oturan ofis çalışanlarının kalp krizi ve felç geçirme olasılıkları yüzde 50 daha fazla

OFİS ÇALIŞANLARI KALP KRİZİ GEÇİRMEYE DAHA YATKIN

On yıldan fazla bir süre içerisinde 100 binden fazla yetişkinin izlendiği araştırmada, ofis çalışanlarının kalp krizi ve felç geçirmeye daha yatkın olduğunu bildirildi.

Çinli uzmanlar, günde sekiz saat oturan insanların kalp krizi veya felç geçirme olasılığının yüzde 20 daha fazla olduğunu buldu.