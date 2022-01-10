Araştırma: Soğuk algınlığı geçirmek Covid'e karşı koruma sağlayabilir

“EN İYİ YOL GÜÇLENDİRİCİ DOZ”

Açıklamada, Imperial'ın Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü'nden çalışmanın baş yazarı Dr. Rhia Kundu'nun açıklamalarına da yer verildi. Kundu, Covid-19’a karşı korunmanın en iyi yolunun güçlendirici doz da dahil olmak üzere tam aşılı olmak olduğun vurgulayarak, “SARS-CoV-2 virüsüne maruz kalmak her zaman enfeksiyonla sonuçlanmaz ve nedenini anlamaya hevesliydik. Soğuk algınlığı gibi diğer insan corona virüsleri ile enfekte olduğunda vücut tarafından oluşturulan önceden var olan yüksek T hücrelerinin seviyelerinin COVID-19 enfeksiyonuna karşı koruma sağlayabildiğini bulduk” denirken, “Bu önemli bir keşif olsa da bu yalnızca bir çeşit koruma şeklidir ve kimsenin tek başına buna güvenmemesi gerektiğini vurgularım. Bunun yerine, kendinizi COVID-19'a karşı korumanın en iyi yolu, güçlendirici dozunuzu almak da dahil olmak üzere tam aşı olmaktır" ifadelerini kullandı.