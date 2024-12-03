Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Demansı önleyen üç kritik alışkanlık!
Yapılan yeni bir araştırma, demans riskini en çok artıran üç yaşam tarzı faktörünü ortaya koydu. Araştırmaya göre yatağa girdiğiniz saatten ne kadar alkol tükettiğinize kadar her şeyin hafızayı bozan bozuklukla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
DAHA AZ HAREKET DEMANS RİSKİNİ ARTIRIYOR
Kaliforniya merkezli RAND Corporation'ın 20 binden fazla yaşlı yetişkin üzerinde yaptığı araştırma, 60 yaş üstü hareketsiz bireyler ile obez kişilerin demansa yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.