Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Demansı önleyen üç kritik alışkanlık!

Yapılan yeni bir araştırma, demans riskini en çok artıran üç yaşam tarzı faktörünü ortaya koydu. Araştırmaya göre yatağa girdiğiniz saatten ne kadar alkol tükettiğinize kadar her şeyin hafızayı bozan bozuklukla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Demansı önleyen üç kritik alışkanlık! - 1

DAHA AZ HAREKET DEMANS RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kaliforniya merkezli RAND Corporation'ın 20 binden fazla yaşlı yetişkin üzerinde yaptığı araştırma, 60 yaş üstü hareketsiz bireyler ile obez kişilerin demansa yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

SAĞLIK HABERLERİ

Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Demansı önleyen üç kritik alışkanlık! - 2

Bulgulara göre düzenli egzersiz, sağlıklı kan akışını destekleyerek beyin sağlığını koruyor.

Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Demansı önleyen üç kritik alışkanlık! - 3

HOBİLER BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Araştırma, hobisi olmayan kişilerin demans riskinin arttığını ortaya koydu.

Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Demansı önleyen üç kritik alışkanlık! - 4

Satranç, bahçecilik veya kelime oyunları gibi aktiviteler, beyni aktif tutarak bilişsel gerilemeyi yavaşlatabiliyor. Uzmanlar, hobilerin beyne Alzheimer'a neden olan protein birikimini azalttığını belirtiyor.

Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Demansı önleyen üç kritik alışkanlık! - 5

COĞRAFİ FAKTÖRLER VE DEMANS

Araştırma, Güney Amerika’da yaşayanların demans riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Sosyoekonomik durum ayarlandıktan sonra bile bu bölgedeki riskin devam ettiği görüldü.

Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Demansı önleyen üç kritik alışkanlık! - 6

Araştırma lideri Peter Hudomiet, "Bu çalışma, bireylerin yaşam boyu beyin sağlığını desteklemek için atabilecekleri adımlar hakkında önemli bilgiler sunuyor," dedi.

Demansa karşı alınacak önlemler arasında düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve zihinsel aktivitelere katılma büyük önem taşıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER