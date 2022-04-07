Araştırma: Uykusuzluk, tip 2 diyabet riskini artırıyor

Beş uyku ölçümü göz önüne alınarak yapılan çalışmada, uykusuzluk, uyku süresi, gündüz uykulu olma, şekerleme ve sabah veya akşam tercihi (kronotip), HbA1c seviyeleri adı verilen bir ölçümle değerlendirilen ortalama kan şekeri seviyeleri ile nasıl ilişkili olduğuna bakıldı.

Araştırmacılar, sık görülen uykusuzluk semptomlarının daha yüksek HbA1c seviyelerine neden olduğunu ve dolayısıyla uykusuzluğun tip 2 diyabette nedensel bir rolü olduğunu buldu.