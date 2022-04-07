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Araştırma: Uykusuzluk, tip 2 diyabet riskini artırıyor

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışmaya göre, uyku sorunu yaşayan kişilerin tip 2 diyabet risklerinin daha fazla olduğu açıklandı. 337 bin yetişkin üzerinde yapılan araştırmada, uykuya zor dalan ya da uyurken sık uyanan kişilerin tip 2 diyabet sorunu yaşama risklerinin uyku sorunu yaşamayanlara kıyasla daha fazla olduğu belirtildi. Çalışmanın bulgularında yetersiz uykunun daha yüksek kan şekeri seviyelerine neden olabileceği ve tip 2 diyabet gelişiminde doğrudan rol oynayabileceği vurgulandı.

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 10:53

Araştırma: Uykusuzluk, tip 2 diyabet riskini artırıyor - 1

’de yapılan yeni bir araştırmada, uykusuzluğun tip 2 diyabet riskini artırdığı ortaya çıktı.

337 bin yetişkin üzerinde yapılan araştırmada, uykuya zor dalan veya uyuduktan sonra uyanan kişilerin kan şekeri seviyelerinin, uyku sorunu yaşamayan kişilere göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırma: Uykusuzluk, tip 2 diyabet riskini artırıyor - 2

Bulgular, yetersiz uykunun daha yüksek kan şekeri seviyelerine neden olabileceğini ve tip 2 diyabet gelişiminde doğrudan rol oynayabileceğini gösterdi.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları uykusuzluk sorununu çözen kişilerin tip 2 diyabet ile mücadelede önemli yol kat edebileceklerini dile getirdi.

Araştırma: Uykusuzluk, tip 2 diyabet riskini artırıyor - 3

Araştırmada, Birleşik Krallık'ta uykusuzluk çeken 27 binden fazla yetişkinin, sorunlarını çözdüklerinde diyabetten arındıklarını aktarıldı.

Bristol Tıp Okulu (PHS) ve MRC bütünleştirici epidemiyoloji biriminde (IEU) kıdemli araştırma görevlisi James Liu araştırma ile ilgili, "Etkili bir uykusuzluk tedavisinin eşdeğer bir müdahaleden daha fazla glikoz düşüşüne neden olabileceğini varsaydık ve ortalama boyda bir kişide vücut ağırlığını 14 kg azalttığını bulduk” derken, “Bu durum, 40 ila 70 yaşları arasında, sık uykusuzluk semptomları olan yaklaşık 27 bin 300 yetişkinin, uykusuzlukları tedavi edilirse diyabet hastası olmayacakları anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Araştırma: Uykusuzluk, tip 2 diyabet riskini artırıyor - 4

Önceki çalışmalar uykusuzluk, yeterince uyumamak ve daha geç yatmak ile tip 2 diyabet riskini daha fazla ilişkilendirmiş olsa da, yeni çalışma bu ilişkilerin uyku özelliklerinin kan şekeri seviyeleri üzerindeki nedensel etkileriyle açıklanıp açıklanmadığını değerlendirdi.

Araştırma: Uykusuzluk, tip 2 diyabet riskini artırıyor - 5

Beş uyku ölçümü göz önüne alınarak yapılan çalışmada, uykusuzluk, uyku süresi, gündüz uykulu olma, şekerleme ve sabah veya akşam tercihi (kronotip), HbA1c seviyeleri adı verilen bir ölçümle değerlendirilen ortalama kan şekeri seviyeleri ile nasıl ilişkili olduğuna bakıldı.

Araştırmacılar, sık görülen uykusuzluk semptomlarının daha yüksek HbA1c seviyelerine neden olduğunu ve dolayısıyla uykusuzluğun tip 2 diyabette nedensel bir rolü olduğunu buldu.

Araştırma: Uykusuzluk, tip 2 diyabet riskini artırıyor - 6

Diabetes UK araştırma iletişim müdürü Dr Faye Riley, " Bu yeni çalışma, uyku ve tip 2 diyabet arasındaki ilişkinin yönü hakkında bize önemli bilgiler veriyor ve yetersiz uykunun daha yüksek kan şekeri seviyelerine neden olabileceğini düşündürüyor. Bu da tip 2 diyabet gelişiminde doğrudan rol oynayabilir” şeklinde konuştu.

Bristol Üniversitesi tarafından yönetilen, Manchester, Exeter ve Harvard üniversiteleri tarafından desteklenen ve Diabetes UK tarafından finanse edilen çalışma, Diabetes Care'de yayımlandı.

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