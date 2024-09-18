Aronya hasadı başladı! Bir salkımında binbir şifa var

Aronya meyvesinin bir salkımında 5 ile 15 adet meyve bulunuyor ve olgunlaşma süresi, budama şekline ve iklim şartlarına bağlı olarak 90 ile 110 gün arasında değişiyor.

Olgunlaşmamış meyveler toplandığında kalite düşebileceği için hasat öncesi olgunluğuna dikkat edilmesi gerekiyor.

Hasat sırasında, toplayan kişi mümkün olduğunca meyveleri ezmeden biriktirerek ayırıyor. İlk iki yıl elle hasat yapılması önerilirken, üçüncü yıldan itibaren makineli hasada geçilebiliyor.