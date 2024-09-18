Aronya hasadı başladı! Bir salkımında binbir şifa var
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde süper meyve aronyanın hasadına başlandı. Dünya çapında popülerleşen ve ılıman iklime sahip alanlarda kolaylıkla yetiştirilebilen aronya meyvesi, üzümsü meyveler arasında yer alıyor. Koyu mor veya siyah renkte tatlı-tart meyvelere sahip olan aronya, besleyici bir çalı bitkisi olarak dikkat çekiyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray İlçesi Çayla Mahallesinde bir aronya bahçesini ziyaret ederek makineli hasada katıldı. Üreticiler Arzu ve Yener Girişken, toplam 110 dekar olan aronya bahçeleri hakkında bilgi verdi.