Artık eczanelerde satılabilecek: Tıbbi kenevir nedir, faydaları neler?

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleri ile kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Bu ürünler sadece eczanelerden satılacak. Peki, tıbbi kenevir nedir? Tıbbi kenevir faydaları neler?

Artık eczanelerde satılabilecek: Tıbbi kenevir nedir, faydaları neler? - 1

Tıbbi kenevir, kenevir bitkisinden elde edilen ve tedavi amaçlı kullanılan bir bitki türüdür. İçeriğinde bulunan bazı aktif bileşenler, özellikle de CBD (kannabidiol) ve kontrollü miktarda THC (tetrahidrokannabinol) sayesinde çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Kanada, Almanya, İsrail, ABD’nin bazı eyaletleri gibi ülkelerde daha yaygın ve yasal şekilde reçeteyle verilmektedir.


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Artık eczanelerde satılabilecek: Tıbbi kenevir nedir, faydaları neler? - 2

Ağrı kesici, sakinleştirici ve iltihap giderici özelliklere sahiptir. Tıbbi kenevirde kontrollü dozlarda bulunabilir. Ağrı kesici ve iştah artırıcı etkisi nedeniyle bazı hastalıklarda faydalıdır.

Artık eczanelerde satılabilecek: Tıbbi kenevir nedir, faydaları neler? - 3

TIBBİ KENEVİR NE İÇİN KULLANILIR?

Tıbbi kenevir, doktor gözetiminde ve yasal çerçevede aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılabilir:

Kronik ağrılar (nöropatik ağrılar dahil)

Multipl skleroz (MS)

Epilepsi (özellikle dirençli türler)

Artık eczanelerde satılabilecek: Tıbbi kenevir nedir, faydaları neler? - 4

Kemoterapi kaynaklı mide bulantısı ve kusma

İştahsızlık ve kilo kaybı (kanser ya da HIV/AIDS'e bağlı)

Bazı ruhsal hastalıklar (anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi)

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