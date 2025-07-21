Artık eczanelerde satılabilecek: Tıbbi kenevir nedir, faydaları neler?
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleri ile kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Bu ürünler sadece eczanelerden satılacak. Peki, tıbbi kenevir nedir? Tıbbi kenevir faydaları neler?
Tıbbi kenevir, kenevir bitkisinden elde edilen ve tedavi amaçlı kullanılan bir bitki türüdür. İçeriğinde bulunan bazı aktif bileşenler, özellikle de CBD (kannabidiol) ve kontrollü miktarda THC (tetrahidrokannabinol) sayesinde çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Kanada, Almanya, İsrail, ABD’nin bazı eyaletleri gibi ülkelerde daha yaygın ve yasal şekilde reçeteyle verilmektedir.