Asansöre binmek ömrü kısaltıyor! Her gün 5 kat merdiven çıkmanın 14 faydası
Asansörden vazgeçip merdiven çıkmak, zindeliğinizde ve sağlığınızda büyük fark yaratabilecek küçük bir yaşam tarzı değişikliğidir. Fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışıyor ve başaramıyorsanız, belirli bir süre boyunca düzenli olarak yapılan bu basit egzersiz işe yarayabilir.
Yeni bir araştırma, günde beşten fazla merdiven çıkan kişilerin kardiyovasküler hastalık riskinin daha düşük olabileceğini buldu.
Yayınlanan bir çalışmaya göre, düzenli olarak beş kat merdiven çıkan kişilerin, merdiven çıkmayanlara kıyasla kalp ile ilgili bir sorun veya felç geçirme olasılığı %20 daha azdı..