Asansöre binmek ömrü kısaltıyor! Her gün 5 kat merdiven çıkmanın 14 faydası

3. ZİHİNSEL SAĞLIK İÇİN İYİ

Merdiven çıkmak, süreç mutluluk hormonları olarak bilinen endorfinlerin salınmasına yardımcı olduğu ve mutluluk ve rahatlama duygularını teşvik edebildiği için anksiyete ve depresyon semptomlarını iyileştirebilir.

Bir NCBI makalesine göre, düzenli olarak merdiven çıkmak daha iyi zihinsel sağlık ile ilişkilidir.