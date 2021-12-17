Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor

Hatırlatma dozunu yaptıranlardan Yakup Öz ise Bakan Koca'nın açıklamasının ardından zaman kaybetmeden aşı olmak için hastaneye geldiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Öz:

"Sınır kentiyiz, giriş ve çıkışlar var. Bu durumdan kaynaklı olarak da ilimizde yaşayanların bir an önce aşı olması gerekli." ifadelerini kullandı.