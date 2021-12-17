Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor

Covid-19 aşılama takvimine göre son dozunun üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar, hatırlatma dozlarını yaptırmak için aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.12.2021 - 18:47

Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 1

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, son dozunun üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun tanımlanmasının ardından vatandaşlar, kent genelindeki hastanelere gitmeye başladı.

Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 2

Bu kapsamda, Ankara Şehir Hastanesi yerleşkesi içinde yer alan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne aşı olmaya gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 3

İzmir'de aşı yapılan merkezlerden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğinde de yoğunluk gözlendi.

Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 4

Hatırlatma dozunu olmak için aşı merkezine gelenlerden İsmail Yüksel, Covid-19 salgını boyunca tedbirlere uyduğunu belirtti.

Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 5

Hatırlatma dozunu yaptıranlardan Yakup Öz ise  Bakan Koca'nın açıklamasının ardından zaman kaybetmeden aşı olmak için hastaneye geldiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Öz:

"Sınır kentiyiz, giriş ve çıkışlar var. Bu durumdan kaynaklı olarak da ilimizde yaşayanların bir an önce aşı olması gerekli." ifadelerini kullandı.

Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 6

Tülay Araz da sırası gelenlerin beklemeden hatırlatma dozunu olması gerektiğini ifade etti.

Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 7

Volkan Yalçın da bilime saygı duyduğunu dile getirerek, "Aşının yararsız olduğu konusundaki beyanlar yalandır. Lütfen aşılarınızı olun." şeklinde konuştu.

Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 8

Kırklareli ve Tekirdağ'da da aşı merkezlerine giden vatandaşlar hatırlatma dozlarını olmaya başladı.

Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 9
Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 10
Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - 11

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