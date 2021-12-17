Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 17.12.2021 - 18:47
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, son dozunun üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun tanımlanmasının ardından vatandaşlar, kent genelindeki hastanelere gitmeye başladı.
Bu kapsamda, Ankara Şehir Hastanesi yerleşkesi içinde yer alan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne aşı olmaya gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.
İzmir'de aşı yapılan merkezlerden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğinde de yoğunluk gözlendi.
Hatırlatma dozunu olmak için aşı merkezine gelenlerden İsmail Yüksel, Covid-19 salgını boyunca tedbirlere uyduğunu belirtti.
Hatırlatma dozunu yaptıranlardan Yakup Öz ise Bakan Koca'nın açıklamasının ardından zaman kaybetmeden aşı olmak için hastaneye geldiğini söyledi.
Sözlerine devam eden Öz:
"Sınır kentiyiz, giriş ve çıkışlar var. Bu durumdan kaynaklı olarak da ilimizde yaşayanların bir an önce aşı olması gerekli." ifadelerini kullandı.
Tülay Araz da sırası gelenlerin beklemeden hatırlatma dozunu olması gerektiğini ifade etti.
Volkan Yalçın da bilime saygı duyduğunu dile getirerek, "Aşının yararsız olduğu konusundaki beyanlar yalandır. Lütfen aşılarınızı olun." şeklinde konuştu.
Kırklareli ve Tekirdağ'da da aşı merkezlerine giden vatandaşlar hatırlatma dozlarını olmaya başladı.