Aşılama oranlarının yüksek olduğu İngiltere ve İsrail’de artan Delta varyantı vakaları ne anlama geliyor?

ntv.com.tr 12.07.2021 - 15:11 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 15:15
İlk olarak Hindistan'da tanımlanan ve aynı zamanda B.1.617.2 olarak da bilinen varyant küresel endişeye neden oluyor. Ancak birkaç hafta önce baskın hale geldiği İsrail ve İngiltere’den gelen yeni sonuçlar, daha az ölümcül bir corona virüs dalgasına dair umut veriyor. Uzmanlar, aşıdaki ilerlemenin en kötü sonuçları önlemede kritik faktör olduğunu söyledi.
Bununla brilikte, İsrail'deki günlük ortalama vakalar, ülkede ilk Delta vakalarının tespit edildiği Nisan ortasında iki katına çıktı. O zamanlar İsrail'de her gün ortalama beş ölüm gerçekleşti. Ancak, şu anda ülkedeki yeni vakaların yüzde 90'ından fazlasını oluşturan Delta varyantının yükselmesine rağmen, ortalama günlük ölümler tutarlı bir şekilde bunun altında kaldı.
Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, İsrail Mayıs ayının son haftasından bu yana günde ortalama iki Covid-19 ölümü yaşadı.
İngiltere’de ise hem vakalar hem de ölümler, Delta varyantının Mayıs ortasında ülkede baskın tür haline geldiği zamandan daha yüksek. Ancak vakalar ölümlerden daha hızlı tırmandı. Günlük vakalar, Mayıs öncesinin yaklaşık 12 katı düzeyinde seyrediyor.
Ancak hem İsrail hem de İngiltere’deki eğilim, Delta varyantının dünyadaki gidişatına ilişkin olumlu bir resim çiziyor. Uzmanlar, özellikle İsrail’deki sonuçların, aşılama oranlarının yüksek olması nedeniyle ezici bir çoğunlukla olumlu olduğunu söylüyor.
ABD’deki Kentucky Üniversitesi'nin moleküler ve hücresel biyokimya bölümü başkanı Becky Dutch, "Aşılar, Delta varyantına karşı mücadelede en önemli faktördür" dedi.
Our World in Data'ya göre, İsrail'de Delta varyantının ilk vakaları tespit edildiğinde, nüfusun yaklaşık yüzde 56'sı zaten tam olarak aşılanmıştı. Ancak İngiltere’de Delta varyantı ilk tespit edildiğinde nüfusun yalnızca yüzde 2'si tam olarak aşılandı. Ülkede aşılama oranları geçen hafta içinde yüzde 50'ye ulaştı.
Kuzey Carolina Üniversitesi’nden epidemiyoloji profesörü Justin Lessler, "Orta derecede umutlu olmak için neden var. En fazla risk altındaki kişilerde aşı ve doğal enfeksiyona karşı oldukça yüksek bağışıklık var. Hastaneye yatışların bu kadar artmamasının temel nedeni bu olabilir” dedi.
Öte yandan, İsrail'de yapılan ve sonuçları geçen ay yayımlanan bir araştırma Pfizer/ BioNTech aşısının koruyuculuğunun Delta varyantı nedeniyle azaldığını ortaya koydu. İsrail hükümeti aşının koruyuculuğunun, yayılan varyanta bağlı olarak yüzde 64'e gerilediğini açıkladı. Bununla birlikte, aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.
Lessler, "Mevcut mRNA aşıları Delta varyantına karşı etkili görünüyor” dedi.
Diğer taraftan bilim insanları, endişe yaratan durumun ülkeler arasındaki aşılama çabalarındaki uçurumdan kaynaklandığını vurguladı. Örneğin, ABD'deki aşılama oranları İsrail ve İngiltere arasında bir yere düşüyor. ABD'de ilk Delta vakaları tespit edildiğinde nüfusun yaklaşık yüzde 16'sı tam olarak aşılanmıştı. Aşılama oranları ayrıca ülke genelinde de çok fark gösteriyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan en son verilere göre, Vermont'taki insanların yaklaşık üçte ikisi ile karşılaştırıldığında, Alabama'daki insanların üçte birinden azı tam olarak aşılandı.
Bununla birlikte uzmanlar, virüsün doğal bağışıklıktan kaçabileceğine ve aşıların etkinliğini biraz azaltabileceğine dair bazı kanıtlar olsa da, panik yapacak bir şey olmadığını söyledi.