Aşılama oranlarının yüksek olduğu İngiltere ve İsrail’de artan Delta varyantı vakaları ne anlama geliyor?

İSRAİL'DE NÜFUSUN YÜZDE 56'SI, İNGİLTERE'DE İSE SADECE YÜZDE 2'Sİ TAMAMEN AŞILIYDI

Our World in Data'ya göre, İsrail'de Delta varyantının ilk vakaları tespit edildiğinde, nüfusun yaklaşık yüzde 56'sı zaten tam olarak aşılanmıştı. Ancak İngiltere’de Delta varyantı ilk tespit edildiğinde nüfusun yalnızca yüzde 2'si tam olarak aşılandı. Ülkede aşılama oranları geçen hafta içinde yüzde 50'ye ulaştı.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nden epidemiyoloji profesörü Justin Lessler, "Orta derecede umutlu olmak için neden var. En fazla risk altındaki kişilerde aşı ve doğal enfeksiyona karşı oldukça yüksek bağışıklık var. Hastaneye yatışların bu kadar artmamasının temel nedeni bu olabilir” dedi.