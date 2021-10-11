Aşılar, Delta varyantı dahil ciddi Covid-19'a karşı yüzde 90'ın üzerinde etkili: Şimdiye kadarki en kapsamlı çalışma

Epi-Phare Başkanı ve epidemiyolog Mahmoud Zureik AFP'ye verdiği demeçte, "Çalışma, Pfizer/BioNtech, Moderna ve AstraZeneca aşılarını kapsıyor, ancak çok daha sonra izin verilen ve Fransa'da daha az yaygın olarak kullanılan Jannsen'i kapsamıyor” dedi.