Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor

Süt, karbonhidratlar (laktoz) ve protein içerdiği için enerji sağlayabilir ve uzun süre tokluk hissi verebilir. Kalp sağlığı için önemli olan potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bu mineraller, kan basıncını düzenlemeye ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.