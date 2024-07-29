Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yurdun tamamında Ağustos ayının ilk haftasıyla birlikte eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkili olacak. Sıcak havalarda güneş çarpmasını engellemek ve vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak büyük önem taşıyor. Uzmanlar bunaltıcı sıcaklarda vücudun sıvı kaybını önlemek için bol miktarda su içilmesini öneriliyor. Ancak sıcak havalarda susuzluğu gidermek ve sıvı ihtiyacını karşılamak için tüketebileceğiniz başka bir içecek daha var.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 1

Türkiye'de hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştır. Ağustos ayıyla birlikte de sıcak havanın etkisini daha fazla hissedeceğiz. Sıcak ve aşırı nemle birlikte vücut sağlığı da olumsuz etkileniyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 2

Özellikle sıcak havalarda vücut hızlı bir şekilde sıvı kaybı yaşayabiliyor.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 3

Uzmanlar aşırı sıcak havadan korunmak ve sıvı kaybını önlemek için bol su tüketilmesini öneriyor. Normalde ortalama olarak 8-10 bardak su içilmesini öneren uzmanlar sıcak havalarda bunu daha da artırabileceğinizi söylüyor.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 4

Bol sıvı tüketimi denildiğide akıllara ilk olarak su geliyor. Su içmek vücudun genel sağlığı için çok önemli. S

u içerek hem vücudunuzun sıvı dengesini karşılayabilir hem de sindirim sisteminizin daha kolay çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 5

Yüksek sıcaklıklar, terleme yoluyla vücudun su kaybetmesine neden oluyor ve bu durum sıvı dengesinin bozulmasına yol açıyor.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 6

Yaz aylarında su kadar vücudun sıvı ihtiyacını karşılayan bir başka içecek daha var.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 7


Süt de en az su kadar dehidrasyon riskini azaltmanızı sağlayabilir.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 8

SÜT İÇMEK SIVI KAYBINI ENGELLEYEBİLİR

Dr. Natasha Fernando, süt içmenin sıvı kaybını önlemekte etkili olabileceğini belirttiyor.  Dr. Fernando'nun açıklamalarına göre süt, sıvı ihtiyacını karşılamakta su kadar etkili olabilir.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 9

Dr. Natasha Fernando, sütün içeriğindeki şeker, protein ve yağın, midedeki sıvının boşalma hızını yavaşlatarak, susuz kalma süresini uzattığını ifade ediyor. Ayrıca, sütün sodyum içerdiğini ve bunun vücudun suyu daha uzun süre tutmasını sağladığını da belirtiyor.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 10

Sıcak havalarda süt tüketiminin yanı sıra karpuz, Hindistan cevizi suyu, salatalık ve suyla seyreltilmiş taze meyve sularının da serinlemeye yardımcı olacağı öneriliyor.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 11


Süt, vücuda sıvı sağlar ve bazı besin maddelerini içerir. Bu sebeple vücut için oldukça faydalıdır.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 12

DOĞAL KALSİYUM DEPOSU

Süt, kalsiyum ve D vitamini bakımından zengindir. Bu mineraller kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur, osteoporoz riskini azaltır. Vücudun kas ve doku onarıımı için gerekli olan yüksek kaliteli proteinler içerir.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 13


Süt, A vitamini, B12 vitamini, riboflavin (B2 vitamini) ve fosfor gibi önemli vitamin ve mineralleri sağlar. Su içeriği sayesinde vücudu nemlendirmeye yardımcı olabilir.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 14

Sütte bulunan laktoz, bağırsak florasını destekleyen probiyotik özellikler taşıyabilir. Ayrıca süt ürünleri, sindirimi destekleyen prebiyotik lifler içerebilir.Özellikle spor sonrası, sütte bulunan proteinler kasların onarımı ve büyümesi için faydalıdır.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 15

Süt, karbonhidratlar (laktoz) ve protein içerdiği için enerji sağlayabilir ve uzun süre tokluk hissi verebilir. Kalp sağlığı için önemli olan potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bu mineraller, kan basıncını düzenlemeye ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 16

Yurt genelinde etkili olan sıcak havalar sebebiyle uzmanlar güneş çarpması riskine karşı da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 17

Güneş çarpması, aşırı sıcaklık ve güneş ışınına maruz kalmanın yol açtığı bir durumdur.

Bu durumu önlemek için bazı basit ancak etkili önlemler alınabilir:

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Özellikle öğle saatlerinde (10:00-16:00 arası) doğrudan güneş ışığından kaçının. Gölge altında kalmak veya kapalı alanlarda dinlenmek faydalıdır.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 18

BOL SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Yeterli sıvı tüketimi, vücudun susuz kalmasını ve terleme yoluyla su kaybını dengelemeye yardımcı olur.

Su içmeyi ihmal etmeyin; aşırı sıcak havalarda sıvı ihtiyacı artar.Özellikle sıcak hava koşullarında serin kalmak için hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edin. Ayrıca, serin yerlerde dinlenmeye özen gösterin.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 19

ŞAPKA VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN

Geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü, doğrudan güneş ışınlarının gözlerinize ve başınıza vurmasını engelleyerek koruma sağlar.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 20

GÜNEŞ KORUYUCU KREM SÜRÜN

Güneş koruyucu krem veya losyon kullanmak, cildinizi UV ışınlarına karşı korur. SPF (Güneş Koruma Faktörü) yüksek olan ürünleri tercih edin ve düzenli olarak tekrar uygulayın.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 21

DENGELİ VE HAFİF BESLENİN

Dengeli bir diyetle yeterli vitamin ve mineraller alın. Özellikle potasyum ve magnezyum açısından zengin gıdalar, vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olabilir.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 22

ZORLAYICI AKTİVİTELERDEN KAÇININ

Sıcak havalarda fiziksel aktiviteleri minimumda tutun. Özellikle egzersiz yaparken veya zorlayıcı aktiviteler sırasında ara vermek ve dinlenmek önemlidir.

Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor - 23

BU BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN

Baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı terleme, bulantı ve ciltte sıcaklık hissi gibi belirtiler fark ettiğinizde hemen serin bir yere geçin ve su için.

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