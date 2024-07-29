Aşırı bunaltıcı sıcaklarda su kadar etkili içecek! Herkesin mutfağında var: Susuzluğu bitiriyor, vücudu serinletiyor
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yurdun tamamında Ağustos ayının ilk haftasıyla birlikte eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkili olacak. Sıcak havalarda güneş çarpmasını engellemek ve vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak büyük önem taşıyor. Uzmanlar bunaltıcı sıcaklarda vücudun sıvı kaybını önlemek için bol miktarda su içilmesini öneriliyor. Ancak sıcak havalarda susuzluğu gidermek ve sıvı ihtiyacını karşılamak için tüketebileceğiniz başka bir içecek daha var.
Türkiye'de hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştır. Ağustos ayıyla birlikte de sıcak havanın etkisini daha fazla hissedeceğiz. Sıcak ve aşırı nemle birlikte vücut sağlığı da olumsuz etkileniyor.