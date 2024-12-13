Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın
Aşırı yeme isteği kronik hastalık riskini artırır. Her dört saatte bir doyurucu bir kahvaltı da dahil olmak üzere düzenli öğünler açlığı yönetmeye ve aşırı tüketimi önlemeye yardımcı olabilir. Yemekler sırasında dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek, bilinçli yeme ve kilo kontrolüne daha fazla yardımcı olur.
Durdurulması zor olabilen yaygın davranışlar arasında gün boyunca çok fazla kalori tüketmek veya çok fazla yemek yemek yer alır. Aşırı yemek, diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıklara yakalanma şansını artırabilir ve zamanla kilo alımına neden olabilir.