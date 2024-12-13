Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın

ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN

Temel taşı öğün atlamak olan aralıklı oruç, şu anda popüler bir diyettir, ancak bazı insanlar için yanlışlıkla aşırı yemeye yol açan bir ziyafet veya kıtlık tutumuna yol açabilir.

Öğün atlamak yoğun açlığa neden olabilir ve bu da birçok kişi için sonunda yemek yediğinizde aşırı yeme ataklarına yol açma eğilimindedir. Bunun yerine öğünler arasında sağlıklı atıştırmalıklar yemeyi veya gün boyunca daha düzenli olarak daha küçük öğünler yemeyi deneyin.