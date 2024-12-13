Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın

Aşırı yeme isteği kronik hastalık riskini artırır. Her dört saatte bir doyurucu bir kahvaltı da dahil olmak üzere düzenli öğünler açlığı yönetmeye ve aşırı tüketimi önlemeye yardımcı olabilir. Yemekler sırasında dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek, bilinçli yeme ve kilo kontrolüne daha fazla yardımcı olur.

Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın - 1

Durdurulması zor olabilen yaygın davranışlar arasında gün boyunca çok fazla kalori tüketmek veya çok fazla yemek yemek yer alır. Aşırı yemek, diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıklara yakalanma şansını artırabilir ve zamanla kilo alımına neden olabilir.

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Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın - 2

Aşırı yeme alışkanlığını kırmak, bazı insanlar bu eylemlerin kırılabilecek alışkanlıklar olduğuna inansa bile zor olabilir. Ancak yemekten önce uygulanan belirli yöntemler faydalı olabilir.

Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın - 3

ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN

Temel taşı öğün atlamak olan aralıklı oruç, şu anda popüler bir diyettir, ancak bazı insanlar için yanlışlıkla aşırı yemeye yol açan bir ziyafet veya kıtlık tutumuna yol açabilir.

Öğün atlamak yoğun açlığa neden olabilir ve bu da birçok kişi için sonunda yemek yediğinizde aşırı yeme ataklarına yol açma eğilimindedir. Bunun yerine öğünler arasında sağlıklı atıştırmalıklar yemeyi veya gün boyunca daha düzenli olarak daha küçük öğünler yemeyi deneyin.

Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın - 4

STRES AZALTMA

The National Library of Medicine tarafından 2014 yılında yapılan bir araştırma, stresin obezite ve aşırı yeme gelişiminde rol oynadığını buldu. Stresli bir deneyimden sonra vücudun kaybedilen enerjiyi yenilemesine yardımcı olmak için, yüksek hormon seviyeleri iştahı uyarır.

Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın - 5

Bu nedenle kronik stres aşırı yeme, aşırı kilo alımı ve devam eden açlığa neden olabilir. İnsanlar düzenli egzersiz yapmak ve yoga veya meditasyon gibi sakinleştirici uygulamalar yapmak dahil olmak üzere çeşitli şekillerde stresi sınırlayabilir veya azaltabilir.

Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın - 6

MUTLAKA KAHVALTI YAPIN

British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, sabahları daha fazla yağ, protein ve karbonhidrat yiyen kişiler daha tok kalıyor ve daha sonra büyük öğünlerini yiyenlere göre gün boyunca daha az yiyorlar. Ne yazık ki, birçok insan hayatına hiç yiyecek olmadan başlıyor. Müşteriler bir ankette, sabah yemek yediklerinde bile, öğünün yalnızca yaklaşık üçte birinin tam bir kahvaltı olduğunu belirtti.

Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın - 7

HER 4 SAATTE BİR YİYİN

Hala gerçek açlık hissini algılayamıyor musunuz? Saatinizi takın. Dengeli bir öğünden dört ila beş saat sonra, orta ila tam açlık yaşama olasılığımız yüksektir; bu, yemek için en iyi penceremizdir.

Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın - 8

Yemek için çok uzun süre beklemek, sağlıklı kararlar alma kararlılığınızı zayıflatan umutsuz bir enerji arayışına girmenize neden olabilir. Sık yemek yemek, sabit kan şekeri ve enerji seviyelerini koruyarak yoğun bir yakıt isteği yaşamanızı önlemeye yardımcı olur.

Aşırı yemek yemeyi önlemenin 5 etkili yolu: Bu alışkanlığı acil bırakın - 9

DİKKAT DAĞITICI UNSURLARDAN UZAK DURUN

Dikkat dağıtıcı şeylerle yemek yemek, ister en sevdiğiniz TV programını izlerken cips yemek ister internetin önünde öğle yemeğinde çalışmak olsun, çoğu kişi için düzenli bir durumdur. Görünüşte masum doğasına rağmen, bu davranış obeziteye yol açabilir. Science Direct tarafından yayınlanan 27 makalenin 2022'deki sistematik analizine göre, öğünler sırasında ekran kullanmak tüketilen yiyecek miktarını artırabilir. Ancak daha fazla kanıta ihtiyaç var.

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