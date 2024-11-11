Aşısı ve doğrudan tedavisi yok: Batı Nil Virüsü Türkiye'de görüldü mü? Batı nil virüsü nedir, belirtileri neler?
Sivrisineklerle bulaşan Batı Nil Virüsü vakaları bir kez daha gündemde. Sağlık Bakanlığı, sağlık meslek örgütleri ve uzmanlar, sivrisineklerle yayılan virüse karşı vatandaşları uyararak, gerekli önlemlerin alınmasını öneriyor. Peki, Batı Nil Virüsü Türkiye'de görüldü mü? Batı nil virüsü nedir, belirtileri neler?
İlk kez 2010’da Türkiye’de de görülen Batı Nil Virüsü enfeksiyonu, bu yıl da tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, Ağustos ayında yaptığı açıklamada altı kişiye enfeksiyonla ilgili teşhis konduğunu belirtti. Bunun ardından yeni bir resmi açıklama yapılmadı. Uzmanlar sahadan gelen bilgilere dayanarak 2024’te Türkiye genelinde çok sayıda vakanın olduğunu belirtiyor.