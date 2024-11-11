Aşısı ve doğrudan tedavisi yok: Batı Nil Virüsü Türkiye'de görüldü mü? Batı nil virüsü nedir, belirtileri neler?

BATI NİL VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN;

Hastalıktan Korunmak İçin;



Sivrisinek sokmalarına karşı önlem alınmalıdır:

Sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde (güneş battıktan sonra) açık alanda fazla kalınmamalı,

kalınması halinde kapalı giysiler giyilmeli,



Pencerelere ve kapılara sineklik takılmalı,

Özellikle sineklerin çok olduğu dönemlerde cibinlik kullanılmalı,



Kapalı ortamlarda, hava dolaşımı yaratacak vantilatör, klima gibi cihazlar kullanılmalıdır.

Sivrisinek üreme alanları yok edilmelidir:



Lastik tekerlek içleri, teneke kutular, boş saksılar, su varilleri gibi sivrisineklerin kolay üreyebildiği yerlerde su birikmesi önlenmeli ve bakımı sağlanmalı,



Suyu biriktiren kap ve oyuncaklardaki sular boşaltılmalı, kullanılmadığında ters çevrilmeli,



Hayvan sulukları ve yalakları düzenli olarak temizlenmeli, içindeki sular haftada en az üç kez değiştirilmeli,



Açık foseptik çukurlar kapatılmalıdır.



Evlerin yakınındaki küçük su birikintileri kurutulmalıdır.