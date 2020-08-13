AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 750 bine yaklaşırken, küresel aşı yarışı hızlandı. Rusya’nın ülkede ülkede üretilen corona virüs aşının onaylamasının ardından, AstraZeneca da tarih verdi. İngiltere merkezli corona virüs aşısının çalışmalarında yer alan Oxford Üniversitesi ‘nin geliştirdiği aşının üretimini ve dağıtımını gerçekleştiren AstraZenaca, aşıyı 2021’in ilk aylarında üretmeye başlayabileceklerini açıkladı.

ntv.com.tr - Reuters 13.08.2020 - 17:33

AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz - 1
Reuters’ta yer alan habere göre, AstraZenaca’nın Güney Amerika yöneticilerinden Slvyia Varela, Mexico City'de düzenlenen basın toplantısında Meksika ve Arjantin hükümetleriyle yapılan anlaşma kapsamında corona virüs aşısının 2021’in ilk çeyreğinde üretilebileceğini açıkladı.
AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz - 2
Bununla birlikte Varela, üçüncü klinik denemelerin Kasım ya da Aralık ayında sonuçlanmasının beklendiğini açıkladı.
AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz - 3

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan biri olan AstraZeneca’nın aşısı şu anda İngiltere, ABD ve Brezilya’da yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test ediliyor ve 3. aşamada klinik deneyleri sürüyor. Bununla birlikte, küresel çapta 2,1 milyar doz üretilmesi hedeflenen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya (yaklaşık 20-25 Türk Lirası) satışa çıkması bekleniyor.

AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz - 4

AŞIDA İLK ZAFER İLANI RUSYA’DAN GELMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki gün önce yaptığı açıklamada,  ülkede geliştirilen aşıya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini duyurarak, kızına da aşı yapıldığını söylemişti. Bu kapsamda Sputnik-V' isimli aşının 2 hafta içinde hazır olması ve 12 ay içinde 500 bin doz üretilmesi hedefleniyor.  

AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz - 5

Ancak, Rusya’nın aşı ilanı dünyada şüpheyle karşılandı. Batıdaki sağlık otoriteleri söz konusu aşının klinik deneylerinin tamamlanmadığını iddia ederek, güvenirliği konusunda şüpheler olduğunu belirtiyor.

AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz - 6

DÜNYADA 26’SI KLİNİK AŞAMADA OLAN 147 AŞI GELİŞTİRİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ)yaptığı son açıklamaya göre, dünyada 26’sı insan testleri aşamasında bulunan oluşturulan 147 aşı geliştiriliyor. Üçüncü aşamada ise şu anda AstraZenace/Oxford, Moderna, Sinovac ve Pfizer/BionTech bulunuyor.

AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz - 7

RUSYA’NIN AŞISI BİRİNCİ AŞAMA KLİNİK DENEME SAFHASINDA

Rusya’nın onayladığı aşı ise, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

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