AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz

ntv.com.tr - Reuters 13.08.2020 - 17:33
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan biri olan AstraZeneca’nın aşısı şu anda İngiltere, ABD ve Brezilya’da yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test ediliyor ve 3. aşamada klinik deneyleri sürüyor. Bununla birlikte, küresel çapta 2,1 milyar doz üretilmesi hedeflenen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya (yaklaşık 20-25 Türk Lirası) satışa çıkması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkede geliştirilen aşıya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini duyurarak, kızına da aşı yapıldığını söylemişti. Bu kapsamda Sputnik-V' isimli aşının 2 hafta içinde hazır olması ve 12 ay içinde 500 bin doz üretilmesi hedefleniyor.
Ancak, Rusya’nın aşı ilanı dünyada şüpheyle karşılandı. Batıdaki sağlık otoriteleri söz konusu aşının klinik deneylerinin tamamlanmadığını iddia ederek, güvenirliği konusunda şüpheler olduğunu belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ)yaptığı son açıklamaya göre, dünyada 26’sı insan testleri aşamasında bulunan oluşturulan 147 aşı geliştiriliyor. Üçüncü aşamada ise şu anda AstraZenace/Oxford, Moderna, Sinovac ve Pfizer/BionTech bulunuyor.
Rusya’nın onayladığı aşı ise, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.