Atardamarı temizleyen 5 yöntem var: Sofranızdan eksik etmeyin

Uzmanlar, kalp sağlığını korumak ve atardamarlardaki plak birikimini önlemek için sigarayı bırakmayı, alkolü sınırlamayı, stresi azaltmayı, kiloyu kontrol altında tutmayı ve düzenli egzersiz yapmayı öneriyor. İşte kalp ve damar sağlığını korumanın 5 etkili yolu.

Kalp rahatsızlıkları riski her geçen gün artıyor ve buna en çok katkıda bulunan etkenlerden biri, atardamarlarda yoğun plak birikimiyle karakterize bir rahatsızlık. Bu plak, kötü kolesterol, yağ asitleri ve hücrelerden gelen atık maddelerden oluşur ve sonunda kan akışını yavaşlatarak atardamarları tamamen tıkar.

Yerleşik atardamar hastalıklarını tedavi etmek için bazen ilaçlar ve cerrahi müdahaleler gerekse de, doğal ve yaşam tarzına dayalı yöntemlerin plak birikimini tersine çevirebileceği giderek daha fazla gösteriliyor. Sağlıklı bir beslenmenin atardamarları temiz ve birikintilerden arındırılmış tutabileceği unutulmamalıdır, ancak plak oluşumunu tersine çevirebileceğini kanıtlayacak destekleyici bir kanıt yoktur. İşte atardamarları temizlemeye ve uzun vadeli kardiyovasküler sağlığı korumaya yardımcı olacak beş doğal ve etkili yöntem.

1- ALKOLÜ AZALTIN-SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içmek sadece akciğerler için değil, aynı zamanda kalbimiz için de zararlıdır. Endotele (atardamarların ince iç zarı) zarar verir ve bu da plak oluşumuna daha da yatkın hale getirir. Sigarada bulunan kimyasallar kan basıncını yükseltir, HDL'yi düşürür ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Benzer şekilde, bazı çalışmalarda ölçülü alkol tüketiminin bazı kardiyovasküler avantajlar sağladığı belirtilirken, aşırı alkol tüketimi tam tersi bir etkiye neden olur. Trigliseritleri, kan basıncını ve plak oluşumunu artırabilir.

2- STRESİ EN AZA İNDİRİN

Stres, kalp hastalıkları da dahil olmak üzere birçok ölümcül hastalığın etkenidir. Stres, zihinsel bir yükten çok daha fazlasıdır; vücut, zihin ve diğer organlar üzerinde somut etkileri vardır. Stres yönetimine öncelik vermek, kardiyovasküler sağlık için çok önemlidir ve meditasyon, sağlıklı uyku ve farkındalık gibi aktiviteler, biyokimyasal aktiviteleri azaltarak kalp sağlığının bozulmasına ve atardamarlarda plak birikmesine neden olabilir.

3- SAĞLIKLI VÜCUT AĞIRLIĞINI KORUYUN

Sağlıklı kilo, kalp sağlığının sırrıdır . Özellikle göbek çevresindeki fazla vücut yağı, genellikle ateroskleroz ve kalp hastalıkları riskinin daha yüksek olduğunun bir göstergesidir. Vücut ağırlığının sadece %5-10 oranında azaltılması, fiziksel egzersizle birleştirildiğinde kan basıncı ve kolesterol seviyelerinde önemli bir iyileşme sağlayabilir ve hatta insülin duyarlılığını artırabilir.

4- FİZİKSEL OLARAK AKTİF KALIN

Günlük fiziksel egzersiz kalp kaslarını güçlendirir ve atardamarların elastik ve reaktif kalmasını sağlar. Düzenli egzersiz, kan dolaşımının iyileşmesine yardımcı olur, kan basıncını düşürür ve HDL seviyelerini, yani iyi kolesterolü artırır. Tempolu yürüyüş, bisiklet, yüzme ve koşu kalp için en uygun olanlardır. 150 dakika egzersiz yapmanın, kiloyu düzenleyerek ve kan şekerini iyileştirerek yedi günde önemli bir fark yaratabileceğine inanılmaktadır.

5- KALP SAĞLIĞINA UYGUN DİYET

Damar sağlığını iyileştirmenin en etkili yollarından biri yediklerimizdir. Tam gıdalardan oluşan doğal olarak yüksek lifli bir beslenme, iltihabı azaltabilir, LDL'yi düşürebilir ve genel damar fonksiyonunu iyileştirebilir. Yulaf ve esmer pirinç gibi tam tahıllar, kolesterolün bağlanmasına ve kandan atılmasına yardımcı olan çözünür lif sağlar. Beslenmeye sağlıklı yağlar eklemek, vücuttaki kolesterol dengesini iyileştirebilir. Öte yandan, aşırı miktarda işlenmiş gıda trans yağ bakımından zengindir, ilave şekerler ve rafine karbonhidratlar, arteriyel plak oluşumunu ve iltihabı hızlandırdığı tespit edildiğinden kaçınılmalıdır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

