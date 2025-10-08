Atardamarı temizleyen 5 yöntem var: Sofranızdan eksik etmeyin
Uzmanlar, kalp sağlığını korumak ve atardamarlardaki plak birikimini önlemek için sigarayı bırakmayı, alkolü sınırlamayı, stresi azaltmayı, kiloyu kontrol altında tutmayı ve düzenli egzersiz yapmayı öneriyor. İşte kalp ve damar sağlığını korumanın 5 etkili yolu.
Kalp rahatsızlıkları riski her geçen gün artıyor ve buna en çok katkıda bulunan etkenlerden biri, atardamarlarda yoğun plak birikimiyle karakterize bir rahatsızlık. Bu plak, kötü kolesterol, yağ asitleri ve hücrelerden gelen atık maddelerden oluşur ve sonunda kan akışını yavaşlatarak atardamarları tamamen tıkar.