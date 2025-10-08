Atardamarı temizleyen 5 yöntem var: Sofranızdan eksik etmeyin

5- KALP SAĞLIĞINA UYGUN DİYET

Damar sağlığını iyileştirmenin en etkili yollarından biri yediklerimizdir. Tam gıdalardan oluşan doğal olarak yüksek lifli bir beslenme, iltihabı azaltabilir, LDL'yi düşürebilir ve genel damar fonksiyonunu iyileştirebilir. Yulaf ve esmer pirinç gibi tam tahıllar, kolesterolün bağlanmasına ve kandan atılmasına yardımcı olan çözünür lif sağlar. Beslenmeye sağlıklı yağlar eklemek, vücuttaki kolesterol dengesini iyileştirebilir. Öte yandan, aşırı miktarda işlenmiş gıda trans yağ bakımından zengindir, ilave şekerler ve rafine karbonhidratlar, arteriyel plak oluşumunu ve iltihabı hızlandırdığı tespit edildiğinden kaçınılmalıdır.



