Atatürk ölmeden önce yemek istemişti: Zeytinyağlı yemeği yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli

Ancak son anlarında istediği o yemek, zeytinyağlı enginar, ona kısmet olmadı. Hayatının son demlerinde yaşadığı bu küçük ama anlam dolu istek, onun insani yönünü ve derin duygularını bir kez daha gözler önüne serdi.



Kılıç Ali’nin anılarında yer alan bu olay, Atatürk’ün son günlerinde Hasan Rıza Soyak ile yaptığı bir konuşmayı da içeriyor. Atatürk, neden enginar yediremediklerini sorduğunda, Hatay’dan sipariş edildiğini öğrenince memnun oldu. Ancak bu sipariş, onun hayatının sonuna yaklaşmasıyla birlikte, hayatta kalma mücadelesinin sembolü olarak kaldı. Atatürk, içtenlikle arzu ettiği bu yemeği yiyemeden hayata veda etti.