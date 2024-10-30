Atatürk ölmeden önce yemek istemişti: Zeytinyağlı yemeği yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli

Enginar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Rahatsızlığının son zamanlarında Atatürk’ün canı karaciğer dostu olan enginar istemişti. Zeytinyağlı enginar, Atatürk’ün uzun yıllardır içten arzu ederek istediği ilk ve son yemekti. Peki, tarihe Atatürk'ün son arzusu olarak geçen enginar nasıl pişirilir, enginarın faydaları neler?

Atatürk ölmeden önce yemek istemişti: Zeytinyağlı yemeği yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli - 1

Atatürk’ün hastalığının son günlerinde yaşanan bir anekdot, onun insani yönünü ve son isteğini gözler önüne seriyor. 29 Ekim’den 7 Kasım’a kadar geçen süre zarfında yarı uyur, yarı uyanık halde kalan Atatürk, bu süre içinde genellikle kendinde değildi. Hastalığı ilerlemişti ve karnını doyurmak için süt, pirinç ve meyve suyu gibi hafif yiyeceklerle yetiniyordu.

7 Kasım’da canı zeytinyağlı enginar yemeği istemesi, belki de geçmişteki anılarına ve özlemlerine bir dönüş niteliğindeydi. Ancak o günlerde İstanbul’da enginar bulunmadığı için, Hasan Rıza Soyak, mevsimi olmadığı için Hatay’dan enginar siparişi verdi. Enginarlar İstanbul’a ulaştığında Atatürk, ikinci ağır komasına girmişti.

SAĞLIK HABERLERİ

Atatürk ölmeden önce yemek istemişti: Zeytinyağlı yemeği yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli - 2

Ancak son anlarında istediği o yemek, zeytinyağlı enginar, ona kısmet olmadı. Hayatının son demlerinde yaşadığı bu küçük ama anlam dolu istek, onun insani yönünü ve derin duygularını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kılıç Ali’nin anılarında yer alan bu olay, Atatürk’ün son günlerinde Hasan Rıza Soyak ile yaptığı bir konuşmayı da içeriyor. Atatürk, neden enginar yediremediklerini sorduğunda, Hatay’dan sipariş edildiğini öğrenince memnun oldu. Ancak bu sipariş, onun hayatının sonuna yaklaşmasıyla birlikte, hayatta kalma mücadelesinin sembolü olarak kaldı. Atatürk, içtenlikle arzu ettiği bu yemeği yiyemeden hayata veda etti.

Atatürk ölmeden önce yemek istemişti: Zeytinyağlı yemeği yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli - 3

ENGİNAR VE KARACİĞER SAĞLIĞI

Enginar, karaciğer sağlığı için oldukça faydalı bir sebzedir. İçeriğindeki besin maddeleri ve antioksidanlar sayesinde karaciğerin fonksiyonlarını destekler.

Atatürk ölmeden önce yemek istemişti: Zeytinyağlı yemeği yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli - 4

İşte enginarın karaciğer sağlığına katkıları:

Silymarin İçeriği: Enginar, silymarin adı verilen bir bileşen içerir. Bu bileşen, karaciğer hücrelerini koruyarak detoksifikasyon süreçlerini destekler.

Safra Üretimi: Enginar, safra üretimini artırır. Safra, yağların sindirilmesine yardımcı olur ve toksinlerin atılmasına katkı sağlar.

Antioksidan Özellikler: Enginar, C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak karaciğeri korur.

Lif Kaynağı: Lif içeriği, sindirim sağlığını destekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sağlıklı bir sindirim sistemi, karaciğerin üzerindeki yükü azaltır.

Toksin Atımı: Enginarın tüketimi, karaciğerin toksinleri atma yeteneğini artırır, böylece karaciğerin sağlığını korur.

Atatürk ölmeden önce yemek istemişti: Zeytinyağlı yemeği yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli - 5

ENGİNARIN DİĞER FAYDALARI

Sindirim Sistemi Desteği: Lif bakımından zengin olan enginar, sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler.

Antioksidan Özellikler: Enginar, C vitamini, E vitamini ve flavonoidler gibi antioksidanlar içerir. Bu bileşenler, serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur.

Kalp Sağlığı: Enginarın içeriğindeki lif ve antioksidanlar, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığını destekler.

Kilo Kontrolü: Düşük kalorili ve lif açısından zengin olması, tok kalmaya yardımcı olarak kilo kontrolüne katkıda bulunur.

Kan Şekeri Düzenleme: Enginar, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir, bu da diyabet riskini azaltır.

Bağışıklık Sistemi Desteği: Vitamin ve mineral içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cilt Sağlığı: Antioksidan özellikleri, cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

Atatürk ölmeden önce yemek istemişti: Zeytinyağlı yemeği yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli - 6

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR NASIL YAPILIR?

Malzemeler:


4 adet enginar
1/2 su bardağı zeytinyağı
1 adet soğan (ince doğranmış)
1 limonun suyu
1/2 su bardağı su
Tuz ve karabiber
İsteğe bağlı olarak havuç veya bezelye

Atatürk ölmeden önce yemek istemişti: Zeytinyağlı yemeği yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli - 7

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Enginarları Hazırlama: Enginarların dış yapraklarını temizleyin ve ortalarındaki tüylü kısımları çıkarın. Limon suyu ile ovun ki kararmasın.

Soğanı Soteleme: Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyerek pembeleşene kadar soteleyin.

Enginarları Ekleme: Enginarları tencereye yerleştirin. Üzerine limon suyu, tuz, karabiber ve suyu ekleyin.

Pişirme: Tencerenin kapağını kapatıp enginarları kısık ateşte 30-40 dakika pişirin. Ara sıra kontrol edin ve gerekirse biraz daha su ekleyin.

Servis: Pişen enginarları ılık ya da soğuk olarak, üzerine zeytinyağı gezdirerek servis yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak yanında yoğurtla da sunabilirsiniz.

Atatürk ölmeden önce yemek istemişti: Zeytinyağlı yemeği yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli - 8

ENGİNARIN PÜF NOKTASI

Enginarları taze bir şekilde saklamak için ilk olarak tencereye su koyup kaynatın. Enginarları ekleyip 3 dakika haşlayın ardından süzün. 

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