Atatürk'ün ölmeden önce istediği yemekti: Yiyen şifa buluyor, lezzeti 3 dakikada gizli
Enginar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Rahatsızlığının son zamanlarında Atatürk’ün canı karaciğer dostu olan enginar istemişti. Zeytinyağlı enginar, Atatürk’ün uzun yıllardır içten arzu ederek istediği ilk ve son yemekti. Peki, tarihe Atatürk'ün son arzusu olarak geçen enginar nasıl pişirilir, enginarın faydaları neler?
Atatürk’ün hastalığının son günlerinde yaşanan bir anekdot, onun insani yönünü ve son isteğini gözler önüne seriyor. 29 Ekim’den 7 Kasım’a kadar geçen süre zarfında yarı uyur, yarı uyanık halde kalan Atatürk, bu süre içinde genellikle kendinde değildi. Hastalığı ilerlemişti ve karnını doyurmak için süt, pirinç ve meyve suyu gibi hafif yiyeceklerle yetiniyordu.
7 Kasım’da canı zeytinyağlı enginar yemeği istemesi, belki de geçmişteki anılarına ve özlemlerine bir dönüş niteliğindeydi. Ancak o günlerde İstanbul’da enginar bulunmadığı için, Hasan Rıza Soyak, mevsimi olmadığı için Hatay’dan enginar siparişi verdi. Enginarlar İstanbul’a ulaştığında Atatürk, ikinci ağır komasına girmişti.