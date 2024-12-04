Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici

REZENE

Rezene, yüksek anetol içeriği nedeniyle antiviral, antibakteriyel ve iltihap giderici özelliklere sahiptir. Rezene, enfeksiyonlarla savaşmada kritik öneme sahip olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır ve ayrıca bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirir, solunum ağrısını hafifletir ve tıkanıklığı azaltır.

Vücudun bağışıklığını artıran diğer yiyecekler arasında karanfil, mantar, karabiber, tarçın ve karambol tohumları bulunur.

Doktorlar, kilo alımına ve bağışıklığın zayıflamasına neden olan abur cubur, kızarmış yiyecekler ve kek, pasta ve diğerleri gibi gluten açısından zengin yiyecekleri yememe konusunda uyarıyor.