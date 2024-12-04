Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici

Kış mevsiminin gelmesiyle ve havaların soğuması viral enfeksiyonlarda artışa yol açtı. Besin açısından zengin, antiviral yiyecekler yemek bağışıklığı güçlendirebilir, bağırsak sağlığını destekleyebilir ve vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olabilir. Peki, kışın enfeksiyondan korunmak için ne yapılır?

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 1

Soğuk havaların etkisiyle viral enfeksiyonlar çoğaldı. Ancak, viral ateş ve enfeksiyon riski, besin açısından zengin yiyecekler yiyerek azaltılabilir. Tipik olarak, antiviral yiyecekler vücuttaki bu yükü azaltır.

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Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 2

Antiviral yiyeceklerin faydaları şunlardır:

Güçlü bağışıklık: Bitkiler, kelimenin tam anlamıyla güç doludur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve daha güçlü hale getirir, enfeksiyon ve hastalık kapma olasılığını azaltır

Bağırsak sağlığına destek: Probiyotik açısından zengin besinler iyi bağırsak sağlığı için harikadır ve enfeksiyonları uzak tutar

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 3

Elveda toksinler: Toksinler insan vücudundan atıldığında metabolizmayı hızlandırırlar. Otlar detoks için doğal bir yoldur ve bunları günlük olarak yemeğe eklemek daha sağlıklı bir yaşamın sırrıdır.

Zaten hastalıkla uğraşıyorsanız, viral ateş sırasında yemeniz gereken bazı yiyecekler şunlardır:

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 4

ISPANAK, AMLA, ZENCEFİL VE SARIMSAK

Mutfaklarda günlük olarak kullanılan bu malzemeler, herhangi bir viral enfeksiyonla mücadele etmek için mükemmel bağışıklık güçlendirici özelliklere sahiptir. Ispanak, A, C ve E vitaminleri ve ayrıca beyaz kan hücresi işlevini ve doku iyileşmesini destekleyen antioksidanlarla zenginleştirilmiştir. Amla, bağışıklığı artıran ve iltihabı azaltan yüksek C vitamini seviyelerine sahiptir.

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 5

Zencefilin antiviral ve antiinflamatuar özellikleri, gingerolün varlığı nedeniyle kan dolaşımını artırmaya, solunum yolu enfeksiyonlarını azaltmaya ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Sarımsakta bulunan bir kükürt bileşeni olan allisin, bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına yardımcı olur.

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 6

ZERDEÇAL

Zerdeçal, anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu söylenen kurkumin adı verilen bir bileşik içerir. Bağışıklığı artırmaya yardımcı olan anti-mikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 7

NARENCİYE MEYVELERİ

Portakal, limon ve greyfurt gibi meyveler, vücudun herhangi bir enfeksiyonla mücadele eden piyadeleri olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artıran C vitamini açısından zengindir. Ayrıca bitkinlik, stres ve yorgunluğun üstesinden gelmeye yardımcı olurlar.

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 8

FERMENTE GIDALAR VE PROBİYOTİKLER

Yoğurt ve turşu yiyecekler, iyi bağırsak sağlığını destekleyen ve bağışıklık sistemi için harika olan canlı bakteri ve virüslere sahiptir.

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 9

AKDENİZ DİYETİ

Sebzeler, meyveler, zeytinyağı, tam tahıllar, baklagiller veya fasulye, kuruyemişler ve tohumlar, balık ve deniz ürünleri, soğan, sarımsak ve diğer bitkilerden oluşan Akdeniz diyeti prebiyotik lif, vitamin ve mineraller açısından zengindir. Ve bu tür diyet besin emilimini artırır, iltihap gidericidir ve bağışıklık sistemini destekler.

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 10

KEKİK

Antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip karvakrol ve timol kekikte bol miktarda bulunur. Bu, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı mücadeleyi kolaylaştırır ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 11

BAL

Bal, antibakteriyel ve antiviral özellikleriyle bilinir. Balda bulunan enzimler ve antioksidanlar boğaz ağrısı ve öksürüğü hafifletir ve ayrıca serbest radikallerle savaşır.

Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici - 12

REZENE

Rezene, yüksek anetol içeriği nedeniyle antiviral, antibakteriyel ve iltihap giderici özelliklere sahiptir. Rezene, enfeksiyonlarla savaşmada kritik öneme sahip olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır ve ayrıca bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirir, solunum ağrısını hafifletir ve tıkanıklığı azaltır.

Vücudun bağışıklığını artıran diğer yiyecekler arasında karanfil, mantar, karabiber, tarçın ve karambol tohumları bulunur.

Doktorlar, kilo alımına ve bağışıklığın zayıflamasına neden olan abur cubur, kızarmış yiyecekler ve kek, pasta ve diğerleri gibi gluten açısından zengin yiyecekleri yememe konusunda uyarıyor.

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