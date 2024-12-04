Ateş düşürücü etkisi var: Vücuttaki enfeksiyonla savaşan bağışıklık güçlendirici
Kış mevsiminin gelmesiyle ve havaların soğuması viral enfeksiyonlarda artışa yol açtı. Besin açısından zengin, antiviral yiyecekler yemek bağışıklığı güçlendirebilir, bağırsak sağlığını destekleyebilir ve vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olabilir. Peki, kışın enfeksiyondan korunmak için ne yapılır?
Soğuk havaların etkisiyle viral enfeksiyonlar çoğaldı. Ancak, viral ateş ve enfeksiyon riski, besin açısından zengin yiyecekler yiyerek azaltılabilir. Tipik olarak, antiviral yiyecekler vücuttaki bu yükü azaltır.