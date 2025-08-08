Avlama desteği artırıldı: Balon balığı zehirli mi? Balon balığı zararları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ekosistemine ciddi zararlar veren balon balığına karşı mücadele kapsamında avlama desteğini artırma kararı aldı. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında hızla çoğalan bu istilacı tür, hem balıkçıları hem de vatandaşları tedirgin ediyor. Peki, balon balığı gerçekten ne kadar tehlikeli? Zehirli mi? İnsan sağlığına ve deniz yaşamına etkileri neler?
Türkiye denizlerinde Kızıldeniz kökenli istilacı balık türlerine rastlamak artık sıradan bir olay hâline geldi. Bugün Akdeniz’de yapılacak herhangi bir dalışta Kızıldeniz kökenli bir türle karşılaşmamak neredeyse imkânsız. Kızıldeniz kökenli türlerin çoğu zararsızdır. Ancak aralarında aslan balığı ve sokar balığı gibi zehirli türler de vardır. Bununla beraber, Kızıldeniz’den gelip kıyılarımızda yaşamaya başlayan balon balıkları vücutlarında zehir enjekte etmeye yarayan herhangi bir uzuvları olmasa bile potansiyel olarak zehirli sayılırlar.