Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir

Sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar içeren bir "süper gıda" olan avokado sağlığa yararlarıyla dikkat çekiyor. Ancak avokadonun faydası kadar zararı da var. Aşırı avokado tüketmek bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 1

Son yılların popler meyvesi avokado, sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar içeren bir "süper gıda" olarak kabul ediliyor. Bu nedenle diyet listelerinin vazgeçilmez meyvesi arasında yer alıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 2

Avokado uzun zamandır sağlıklı yağlar, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir besin merkezi olarak biliniyor. Avokadoların birçok sağlık yararı olduğu bilinse de, potansiyel dezavantajları da yok değil. Avokadonun yarardan çok zarar veren şok edici yan etkileri olabilir.

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 3

ALERJİK REAKSİYONLAR

Nadir de olsa, bazı kişiler avokadolara karşı alerjik reaksiyonlar görür. Semptomlar ağızda hafif kaşıntı ve şişlikten nefes alma zorluğu veya anafilaksi gibi şiddetli reaksiyonlara kadar değişebilir.

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 4

SİNDİRİM SİSTEMİNİ BOZABİLİR

Avokadolar, genellikle sindirim sağlığı için iyi bir şey olan lif açısından zengindir. Ancak, bir seferde çok fazla lif almak sindirim sistemini bunaltabilir ve şişkinliğe, gaza veya ishale neden olabilir.

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 5

Bu, özellikle avokado alımını aniden artıran kişiler için geçerlidir. Ölçülülük önemlidir; bir avokadonun yaklaşık üçte biri kadar bir porsiyon, midenizi bozmadan faydalarını elde etmek için genellikle yeterlidir.

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 6

KİLO ALIMINA NEDEN OLABİLİR

Avokadolar genellikle kilo vermeye uygun bir yiyecek olarak tanıtılsa da,yüksek kalorili ve yağ içeriği aşırı tüketildiğinde hedeflerinize aykırı olabilir. Tek bir orta boy avokado yaklaşık 240 kalori ve 22 gram yağ içerir. Aşırı tüketilmesi özellikle diğer kalorisi yoğun yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde- kilo alımına katkıda bulunabilir.

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 7

BAZI İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİREBİLİR

Çok az kişi şunu fark ederavokadolar belirli ilaçlarla etkileşime girebilirÖrneğin, avokadolar kan pıhtılaşmasında rol oynayan K vitamini açısından zengindir. Bu, varfarin gibi kan inceltici ilaçların etkilerini ortadan kaldırabilir ve sizi kan pıhtısı riski altına sokabilir.

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 8

Alerjiden farklı olarak,avokado intoleransıbağışıklık sistemi yerine sindirim sistemini içerir. İntoleransı olan kişiler avokado yedikten sonra mide ağrısı, mide bulantısı veya ishal yaşayabilir.

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 9

Bu reaksiyon, vücudun meyvedeki belirli bileşikleri düzgün bir şekilde sindirememesinden kaynaklanır. Bir yiyecek günlüğü tutmak, avokadoların sizin için bir tetikleyici olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 10

AŞIRI POTASYUM BÖBREKLERE ZARAR VEREBİLİR

Avokadolar, kan basıncını düzenlemeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir mineral olan potasyumun mükemmel bir kaynağıdır. Ancak,çok fazla potasyum zararlı olabilir. Özellikle böbrek sorunları olan kişiler için.

Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir - 11

Kan dolaşımındaki aşırı potasyum, düzensiz kalp atışı, kas zayıflığı ve ciddi vakalarda kalp durması gibi semptomlara neden olan bir durum olan hiperkalemiye yol açabilir. Diyetinizdeki potasyumu sınırlamanız önerildiyse, avokado tüketiminizde dikkatli olun.

ÖNEMLİ: ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), avokadonun kabuğunda listeria bakterisi bulmuştur. Maruziyetinizi en aza indirmek için, bakterileri kabuktan iç ete geçirmemek için avokadoyu kesmeden önce her zaman iyice yıkayın.

DAHA FAZLA GÖSTER