Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir
Sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar içeren bir "süper gıda" olan avokado sağlığa yararlarıyla dikkat çekiyor. Ancak avokadonun faydası kadar zararı da var. Aşırı avokado tüketmek bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Son yılların popler meyvesi avokado, sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar içeren bir "süper gıda" olarak kabul ediliyor. Bu nedenle diyet listelerinin vazgeçilmez meyvesi arasında yer alıyor.