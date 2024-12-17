Avokadonun şok edici yan etkisi ortaya çıktı: Şiddetli reaksiyonlara neden olabilir

Kan dolaşımındaki aşırı potasyum, düzensiz kalp atışı, kas zayıflığı ve ciddi vakalarda kalp durması gibi semptomlara neden olan bir durum olan hiperkalemiye yol açabilir. Diyetinizdeki potasyumu sınırlamanız önerildiyse, avokado tüketiminizde dikkatli olun.



ÖNEMLİ: ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), avokadonun kabuğunda listeria bakterisi bulmuştur. Maruziyetinizi en aza indirmek için, bakterileri kabuktan iç ete geçirmemek için avokadoyu kesmeden önce her zaman iyice yıkayın.