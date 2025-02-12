Avokadoyu doğru yiyor musunuz? Bu şekilde tüketmek faydasını 15 katına çıkarıyor

Avokado, hem avokadoda hem de diğer yiyeceklerde bulunan yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E ve K) emilimini artırmaya yardımcı olan sağlıklı tekli doymamış yağlarla doludur. Avokado, bağışıklık, cilt ve enerji üretimi için önemli olan C, E, K ve B-kompleks (B6, folat, niasin, riboflavin, pantotenik asit) vitaminleri sağlar. Magnezyum, bakır ve manganez ile birlikte kan basıncının düzenlenmesi için gerekli olan potasyum (muzdan daha fazla) içerir. Lutein ve zeaksantin gibi güçlü antioksidanlar göz sağlığını desteklerken, omega-3 yağ asitleri beyin fonksiyonunu destekler.





