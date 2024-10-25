Avrupa Birliği tescilli meyve yoğun ilgi görüyor: Vücuttaki mikropları öldürüyor

Tarihi kökeninin Babil Asma Bahçelerine dayandığı iddia edilen Suruç narı, Avrupa Birliği tescili sayesinde hem kalitesini koruyor hem de uluslararası pazarlarda giderek daha fazla tanınıyor. Kilosu 25 Türk Lirasından satılan bu narlar, başta Avrupa olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yoğun talep görüyor.