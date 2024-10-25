Avrupa Birliği tescilli meyve yoğun ilgi görüyor: Vücuttaki mikropları öldürüyor
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tescilli tek nar çeşidi olan ve geçmişinin Babil Asma Bahçeleri dönemine kadar gittiği iddia edilen Suruç narının hasadı başladı.
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen 21 ürününün arasında yer alan ve tek tescilli nar çeşidi olan Suruç narının hasadı başladı. Yıllık yaklaşık 300 bin ton üretilen bu nar, 2015 yılında Suruç Ovası'nın suya kavuşmasıyla üretiminde yüzde 50 artış gösterdi.