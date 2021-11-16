Avrupa ve Asya'da yeni salgın: Ölüm oranı yüzde 50'den daha fazla

ENFEKTE ÖLEN KİŞİLERİN YARISINDAN FAZLASI ÖLDÜ

H5N6 ilk kez 2014'te Çin'de tanımlandığından beri 48 kişiye bulaştı. Vakaların çoğunun çiftliklerde çalışan insanlarla bağlantılı olduğu belirtildi. Ancak son haftalarda bir artış oldu ve enfekte olan insanların yarısından fazlası öldü. Bu da H5N6'nın mutasyona uğrayarak hız kazandığını ve son derece tehlikeli olduğunu gösteriyor.