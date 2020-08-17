Avustralya'da Covid-19 yayan gemi için özür

Avustralya'da Ruby Princess cruise gemisi için yetkililer özür diledi. 2500'den fazla yolcu taşıyan geminin yolcuları mart ayında herhangi bir kontrol yapılmadan indirilmişti. Bu nedenle ülkede yeni bir salgın kümesi tetiklenmişti.

ntv.com.tr 17.08.2020 - 10:23

Avustralya'da Covid-19 yayan gemi için özür - 1
Okyanusya üyesi Avustralya'dan corona virüs salgınına dair resmi özür geldi.
Avustralya'da Covid-19 yayan gemi için özür - 2
Mart ayında yapılan bir hata ülkede Covid-19'un etkisini artırmıştı.
Avustralya'da Covid-19 yayan gemi için özür - 3
Cruise gemisi Ruby Princess'teki 2 bin 650 yolcu corona virüs salgınının dünyaya yayıldığı günlerde hiçbir kontrol yapılmadan indirilmişti.
Avustralya'da Covid-19 yayan gemi için özür - 4
Gemiden inen yolcular en az 900 vaka ve 28 ölüme neden olduğu belirtiliyor. Bu sayılar Haziran ayına kadar Avustralya'daki en büyük corona virüs salgını kümesinin Ruby Princess kaynaklı olduğuna işaret ediyor.
Avustralya'da Covid-19 yayan gemi için özür - 5
Yeni Zelanda'ya yapılan 11 günlük cruise gemisi seyahatinin ardından yolcular dönüşte hiçbir kontrole tabi tutulmadan serbest bırakılmıştı.
Avustralya'da Covid-19 yayan gemi için özür - 6
Gündelik yaşama karışan bu yolcular salgının ülkede yayılma hızını artırmıştı.
Avustralya'da Covid-19 yayan gemi için özür - 7
İhmalin ortaya çıkmasının ardından onlarca cruise gemisinin Avustralya'ya yanaşması yasaklanmıştı.
Avustralya'da Covid-19 yayan gemi için özür - 8
Avustralya'da Covid-19 yayan gemi için özür - 9

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