Avustralyalı bilim insanları, bağışıklık sisteminin virüsle nasıl savaştığını gözlemledi

ntv.com.tr 18.03.2020 - 07:40
Avustralya’daki bilim insanları, vücudun bağışıklık sisteminin Covid-19 virüsü ile nasıl savaştığını belirlediklerini açıkladı.
Salı günü Nature Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, insanların bağışıklık sisteminin, corona virüsten, gripten kurtulur gibi kurtulduğunu gösteriyor.
Uzmanlar, hangi bağışıklık hücrelerinin ortaya çıktığını belirlemenin de aşı gelişimine yardımcı olacağını belirtti.
Çalışmanın yazarlarından biri olan Profesör Katherine Kedzierska “Bu keşif önemli çünkü bağışıklık sistemimizin yeni corona virüs (Covid-19) ile nasıl savaştığını ilk kez anlıyoruz” dedi.
Corona virüsüne yakalanan birçok kişinin virüsü yendiği görüldü. Yani bağışıklık sisteminin virüsle başarılı bir şekilde savaşabileceği zaten biliniyordu.
Ancak BBC’de yer alan habere göre ilk kez Covid-19 ile savaşmak için sunulan dört tip bağışıklık hücresi tanımlandı.
Yapılan çalışma, hafif ila orta şiddette bir virüsü olan ve daha önce sağlık sorunu olmayan bir hastanın takibiyle gözlemlenmiştir.
Çin’in Wuhan şehrinden 47 yaşındaki bir kadın, Avustralya’daki hastaneye başvurmuştu ve 14 gün içinde iyileşmişti.
Profesör Kedzierska, inceledikleri hastada bağışıklık sisteminin tepki olarak genişlediğini incelediklerini söyledi.
Kadın, iyileşmeye başlamadan üç gün önce kan dolaşımında belirli hücreler tespit edildi. İnfluenza hastalarında aynı hücrelerin iyileşmeden önce bu süre içinde ortaya çıktığı da belirtildi.
Swinburne Teknoloji Üniversitesi sağlık bilimleri dekanı Profesör Bruce Thompson, bağışıklık hücrelerinin ne zaman harekete geçtiğini belirlemek, virüsün seyrini tahmin etmelerine yardımcı olabileceğini dile getirdi.
Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt ise bulgunun bir aşı üretiminin ve enfekte hastalar için potansiyel tedavilerin hızlanmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.