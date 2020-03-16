Avustralyalı bilim insanları corona virüsün ilacını bulduklarını açıkladı

"VİRÜS ORTADAN KALKTI"

Paterson, Avustralya’daki ilk corona virüs taşıyıcılarına bu iki ilacın bileşimini verdiğini ve virüsün ortadan kalktığını öne sürdü. Profesör, bu ilaçların 'potansiyel olarak etkili bir tedavi' olduğunu ve acilen büyük ölçekli klinik deneylerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Ancak, HIV ve sıtma ilaçlarının Covid-19 taşıyan bazı hastalarda tedaviyi sağladığı kanıtlanmış olsa da, Profesör Paterson testlerin kontrollü veya ölçülü bir şekilde yapılmadığını söyledi.