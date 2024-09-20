Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir

Çalışma, melittinin kanser hücre zarlarını 60 dakika içinde yok edebildiğini ve son derece güçlü olduğunu buldu. Melittin, kanser hücrelerinin büyümesi ve hücre bölünmesi için gerekli olan kanser hücrelerinin kimyasal mesajlarını sadece 20 dakikada azaltabildi.



Melittin, bal arısı zehrinin ana bileşenidir ve kuru ağırlığının yaklaşık %50'sini oluşturur. Anti-inflamatuar, antiviral ve antimikrobiyal özellikleriyle bilinen küçük ve güçlü bir peptittir. Melittin, hücre zarlarını parçalayarak etki eder ve bu da onu bilimsel araştırmalarda, özellikle kanser tedavisinde, kanser hücrelerini hedef alıp öldürebildiği yerlerde faydalı hale getirir.