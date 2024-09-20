Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir

Kanser her yıl sessizce milyonlarca hayatı yok ediyor. Hücrelerin agresif büyümesi ilk aşamada hiçbir iz bırakmıyor ve görünür hale geldiklerinde kanserli büyüme geri döndürülemez bir aşamaya ulaşmış olabilir. Kansere çara için yıllardır bilim insanlarının araştırması sürüyor. Avustralyalı bilim insanları bal arılarından alınan zehrin laboratuvar ortamında bazı agresif meme kanseri hücrelerini yok ettiğini gözlemledi.

Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir - 1

Zehrin ve zehrin içinde bulunan melittin maddesinin tedavi etmesi zor olan iki meme kanseri tipine karşı, üçlü negatif ve HER2 pozitif, denendiği belirtildi.

Bu keşif heyecan verici bulunsa da bilim insanları daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini söylüyor.

Meme kanseri dünya çapında kadınlarda en çok görülen kanser tipi.

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Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir - 2


Bu tür bir çığır açan gelişme, Harry Perkins Tıbbi Araştırma Enstitüsü ve Batı Avustralya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapıldı.

Bu araştırmacılar, bal arısı zehrinin kanserli hücreleri öldürebileceğini buldular.

Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir - 3

2020'de yapılan çalışma, uluslararası dergi NPJ Nature Precision Oncology'de yayınlandı. Bal arısı zehrinin üçlü negatif meme kanseri ve HER2 ile zenginleştirilmiş meme kanseri hücrelerini hızla yok ettiğini buldu.

Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir - 4

Daha önce hiç kimse bal arısı zehrinin veya melitinin meme kanserinin tüm farklı alt tipleri ve normal hücreler üzerindeki etkilerini karşılaştırmamıştı.

Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir - 5

Bal arısı zehrini normal meme hücrelerinde ve meme kanserinin klinik alt tiplerinden hücrelerde test edildi. Hormon reseptörü pozitif, HER2 ile zenginleştirilmiş ve üçlü negatif meme kanseri.

Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir - 6

Harry Perkins Tıbbi Araştırma Enstitüsü ve Batı Avustralya Üniversitesi'nden Dr. Ciara Duffy.“Sentetik olarak yeniden üretebileceğimiz melittin adı verilen bal arısı zehrinde çok küçük, pozitif yüklü bir peptidi test ettik ve sentetik ürünün bal arısı zehrinin kanser karşıtı etkilerinin çoğunu yansıttığını bulduk,” dedi

Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir - 7

Araştırma için uzmanlar  Batı Avustralya, İrlanda ve İngiltere'deki 312 bal arısı ve yaban arısının zehrini inceledi.

Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir - 8

Çalışma, melittinin kanser hücre zarlarını 60 dakika içinde yok edebildiğini ve son derece güçlü olduğunu buldu. Melittin, kanser hücrelerinin büyümesi ve hücre bölünmesi için gerekli olan kanser hücrelerinin kimyasal mesajlarını sadece 20 dakikada azaltabildi.

Melittin, bal arısı zehrinin ana bileşenidir ve kuru ağırlığının yaklaşık %50'sini oluşturur. Anti-inflamatuar, antiviral ve antimikrobiyal özellikleriyle bilinen küçük ve güçlü bir peptittir. Melittin, hücre zarlarını parçalayarak etki eder ve bu da onu bilimsel araştırmalarda, özellikle kanser tedavisinde, kanser hücrelerini hedef alıp öldürebildiği yerlerde faydalı hale getirir.

Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir - 9

Ancak, arı sokmasıyla enjekte edildiğinde lokal ağrı, şişlik ve kızarıklığa da neden olur. Terapötik potansiyeline rağmen, melittin hassas kişilerde anafilaksi dahil alerjik reaksiyonları tetikleyebilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir. Devam eden araştırmalar, hedefli ilaç verme sistemlerinde kullanımını araştırmaktadır.

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