Avustralyalı bilim insanları keşfetti! Kanser hücrelerini 1 saatte yok edebilir
Kanser her yıl sessizce milyonlarca hayatı yok ediyor. Hücrelerin agresif büyümesi ilk aşamada hiçbir iz bırakmıyor ve görünür hale geldiklerinde kanserli büyüme geri döndürülemez bir aşamaya ulaşmış olabilir. Kansere çara için yıllardır bilim insanlarının araştırması sürüyor. Avustralyalı bilim insanları bal arılarından alınan zehrin laboratuvar ortamında bazı agresif meme kanseri hücrelerini yok ettiğini gözlemledi.
Zehrin ve zehrin içinde bulunan melittin maddesinin tedavi etmesi zor olan iki meme kanseri tipine karşı, üçlü negatif ve HER2 pozitif, denendiği belirtildi.
Bu keşif heyecan verici bulunsa da bilim insanları daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini söylüyor.
Meme kanseri dünya çapında kadınlarda en çok görülen kanser tipi.