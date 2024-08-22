Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün

ELMA SİRKESİ AYAKLARA NASIL UYGULANIR?

Ayak mantarının tedavisi için genellikle antifungal kremler veya ilaçlar önerilir. Elma sirkesi kullanmayı düşünüyorsanız, bir kap suya birkaç çay kaşığı elma sirkesi ekleyip ayaklarınızı bu suda bekletmek bazı belirtileri hafifletebilir. Gece uyumadan önce elma sirkesi ve su karışımını pamuk yardımıyla mantarlı bölgelere uygulayabilisiniz. Ancak, tedaviye başlamadan önce bir doktora danışmanız en iyisidir. Mantar enfeksiyonları bazen profesyonel tedavi gerektirir ve uygun tedavi ile iyileşme süreci hızlanabilir.