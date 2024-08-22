Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün
Sıcak havalarda uzun sürek ayaklarınız ayakkabı içinde kaldığında havasızlıktan dolayı aşırı terler. Ayaklarınızı temiz tutmadığınızda mantar, nasır gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda ayak bakımınızı ihmal etmemeniz gerekir. Ayakları temiz tutmak ve sıcak havalarda mantar riskini ortadan kaldırmak için yapabileceğiniz pek çok doğal çözüm önerisi var.
Aşırı terleyen ayaklar gün içerisinde havasız kaldığında enfeksiyonlara açık hale gelir. Bakteri ve mikroplar ayaklarınızda daha kolay yayılırlar. Bakımı yapılmayan ayaklarda zamanla mantar gibi sorunlar oluşabilir.