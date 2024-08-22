Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün

Sıcak havalarda uzun sürek ayaklarınız ayakkabı içinde kaldığında havasızlıktan dolayı aşırı terler. Ayaklarınızı temiz tutmadığınızda mantar, nasır gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda ayak bakımınızı ihmal etmemeniz gerekir. Ayakları temiz tutmak ve sıcak havalarda mantar riskini ortadan kaldırmak için yapabileceğiniz pek çok doğal çözüm önerisi var.

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 1

Aşırı terleyen ayaklar gün içerisinde havasız kaldığında enfeksiyonlara açık hale gelir. Bakteri ve mikroplar ayaklarınızda daha kolay yayılırlar. Bakımı yapılmayan ayaklarda zamanla mantar gibi sorunlar oluşabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 2

Ayak mantarını önlemek ve tedavi etmek için mutlaka bir doktora danışmanız gerekir. Ancak ayak mantarını önlemek, ayaktaki kötü kokuları gidermek için evde bulunan malzemelerle de doğal çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 3

Ayak mantarı çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Çoğunlukla ayakta kaşıntı olarak ortaya çıkan mantar, kızarıklık, bazen de beyaz lekeler, çatlaklar şeklinde görülebilir.

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 4

Ayak mantarı genellikle parmak aralarından başlar ve tüm ayağa hızlıca yayılabilir. Ayak mantarını önlemek ve mantarın yayılmasını durdurmak için piyasada pek çok ürün bulunur.

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 5

Ancak ayak mantarını doğal yollarla önlemek ve sağlıklı ayaklara kavuşabilmek de mümkün.

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 6

Elma sirkesi, ayak mantarını tedavi etmek için kullanılan ev yapımı bir çözüm olabilir.

Elma sirkesi, antifungal özelliklere sahip olduğu düşünülen asidik bir madde içerir ve bu nedenle bazı insanlar mantar enfeksiyonlarını hafifletmek için kullanır. Ancak, elma sirkesi tek başına ayak mantarını tamamen tedavi etmeyebilir.

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 7

Elma sirkesi her alanda kullanılır. Ev temizliğinde, cilt ve saç bakımında elma sirkesi kullanabilirsiniz. Ayrıca ayak bakımı denildiğinde de elma sirkesi çok başarılıdır.

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 8


Elma sirkesi A, B1, B2, B6, C ve E vitaminlerinden az miktarda içerir. Ayrıca içinde kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor vardır. Elma sirkesinin vücuda faydaları saymakla bitmez.

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 9

Elma sirkesinin vücuda faydaları

  • Bağışıklığı güçlendirir, hastalıklardan korur.
  • Vücudun direncini artırır.
  • Vücuttaki alkalin derecesini arttırarak PH dengesini düzenler.
  • Vücutta biriken ödem ve toksinleri atar.
  • Ayak mantarını tedavi eder.
  • Vücuttaki bakterileri yok eder.
  • Kilo vermeye yardımcı olabilir.
  • Elma sirkesi suyla karıştırılıp içildiğinde hıçkırığı önler.
  • Yorgunluğu ve halsizliği giderir.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Kalp ve damar sağlığını koruyabilir.
  • Metabolizmayı çalıştırır ve sindirim sistemini düzenler.
Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 10

Sirke asidiktir ve cildinizin pH'ını yeniden dengelemek ve mantardan sorumlu mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için mükemmeldir.

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 11

Eşit miktarda beyaz sirkeyi veya elma sirkesini suyla karıştırın. Etkilenen tırnağı 30 dakika bu karışımda bekletin. Ardından iyice kurulayın. Bu yöntemş her gün uygulayın.

Ayak mantarını kurutuyor, nasırı söküp atıyor! Uyku öncesi suyla karıştırıp sürün - 12

ELMA SİRKESİ AYAKLARA NASIL UYGULANIR?

Ayak mantarının tedavisi için genellikle antifungal kremler veya ilaçlar önerilir. Elma sirkesi kullanmayı düşünüyorsanız, bir kap suya birkaç çay kaşığı elma sirkesi ekleyip ayaklarınızı bu suda bekletmek bazı belirtileri hafifletebilir. Gece uyumadan önce elma sirkesi ve su karışımını pamuk yardımıyla mantarlı bölgelere uygulayabilisiniz. Ancak, tedaviye başlamadan önce bir doktora danışmanız en iyisidir. Mantar enfeksiyonları bazen profesyonel tedavi gerektirir ve uygun tedavi ile iyileşme süreci hızlanabilir.

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