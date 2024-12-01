Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş
Her yıl dünyada bir milyona yakın kişi kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya genelinde kalın bağırsak kanseri, kanser ölümünün ikinci en yaygın nedenidir. Kalın bağırsak kanserinde erken teşhis hayati önem taşır. Peki, kalın bağırsak kanserinin en erken görülen belirtileri nelerdir? İşte yanıtı.
Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda kanser yer alıyor. Kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) de sinsi ilerleyen ve en sık görülen kanser türlerinden biri.