Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş

Her yıl dünyada bir milyona yakın kişi kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya genelinde kalın bağırsak kanseri, kanser ölümünün ikinci en yaygın nedenidir. Kalın bağırsak kanserinde erken teşhis hayati önem taşır. Peki, kalın bağırsak kanserinin en erken görülen belirtileri nelerdir? İşte yanıtı.

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 1

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda kanser yer alıyor. Kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) de sinsi ilerleyen ve en sık görülen kanser türlerinden biri.

SAĞLIK HABERLERİ

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 2

Kalın bağırsak ve kolorektal kanser diye de bilinen kolon kanserinin, sindirim sisteminin en son kısmında yer alan bölgede geliştiğini belirten uzmanlar kolon kanserinin dünya çapında en yaygın görülen üçüncü kanser türü olduğuna dikkati çekti

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 3

Kalın bağırsak kanseri, kanser ölümünün ikinci en yaygın nedenidir ve yılda 900.000'den fazla ölüme yol açmaktadır.

Özellikle genetik geçişli ve ailesel eğilimli kolon kansei için taramalara erken yaşta başlanması büyük önem taşımaktadır. Kolon kanseri en sık 60'lı yaşların sonrasında görülen bir hastalıktır. Ülkemizde de artık bu yaş grubunda önemli bir çoğunluk bulunduğu için sık görülen kanserler arasına girmiştir.

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 4

Kalın bağırsak kanserinin oluşumunda; aşırı yağlı, kırmızı et ağırlıklı beslenme, şişmanlık, sigara ve alkol tüketiminin yanı sıra polipler etkilidir. Tarama kolonoskopileri sırasında kalın bağırsakta polip görüldüğünde kanserleşmeden alınarak hastalığın önlenmesi mümkün olmaktadır. Kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri hikayesi bulunmasında bu kişilerde kolon kanseri riskini artırmaktadır. Kolan kanserinde erken tanı hayati önem taşır. Peki, kalın bağırsak kanserinin ilk belirtileri nelerdir?

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 5

BİRİNCİ DERECE AKRABALARDA VARSA DİKKAT!

1. dereceden akrabalarında kolon kanseri görülenler diğer bireylere göre en az 2 misli daha fazla risk altındadır. Eğer bir kişinin 40'lı yaşlarda birinci derece akrabalarında bir tane, ikinci derecede akrabalarında birden fazla kolon kanseri hikayesi var ise hastalığa karşı ciddi şekilde uyarılmalıdır.

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 6

SÜREKLİ İSHAL YA DA KABIZ OLMAK BİR İŞARET OLABİLİR

Uzun süreli ishal ya da kabızlık veya hissedilir düzensizlik şeklinde olabilir. Anlamsız kanamalar da kansere işaret eder. Eğer kişide dışkılama sırasında kanama görülüyorsa muhakkak bir uzmana muayene olmalıdır. Daha ilerleyen evrede aralıklı, bazen kolik tarzında karın ağrısı, gaz sancıları, nedeni bilinmeyen kilo kayıpları, kansızlık, kendini aşırı yorgun hissetme gibi çeşitli belirtiler görülebilir. Hastalık ilerlemeden tanı konulması yaşam şansını büyük ölçüde artırmaktadır. Bu gibi belirtiler görüldüğünde bir an önce sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 7

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Her kanser türünde olduğu gibi kalın bağırsak kanserinde de erken teşhis hayati önem taşıyor. Bazı belirtiler kalın bağırsak kanserinin erken işaretleri olabilir.

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 8

Dışkıda kan görülmesi ve dışkının incelmesi, sık tuvalete çıkma, ara ara karın ağrısı, şişkinlik, soluk gözükme, dışkıda mukus, halsizlik, zayıflama, karında kitle hissedilmesi, ishal ve kabızlık gibi şikayetlerin kolon kanseri belirtisi olabilir.

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 9

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ

Karın ağrısı, dışkıda kan, anemi, uzun süreli ishal ya da kabızlık arasında gidip gelen tuvalet alışkanlığında değişiklik, dışkı şeklinin ince-uzun olması, kilo kaybı ve yorgunluk kolon kanserinin en yaygın belirtileridir.

Kolon (bağırsak) kanserinin belirtileri şunları içerir:

  • Devamlı ishal ya da kabız olma gibi dışkılamada değişiklik
  • Dışkıda kan ve/veya rektal bölgede kanama
  • Kansızlık (anemi)
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Dışkının kalem gibi ince ve uzun olması
  • Dışkıda yumurta akı görünümlü salgı
  • Karın ağrısı ya da pelvik ağrı
  • Kilo kaybı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Göz akında ve ciltte sararma
  • Dışkılamaya rağmen bağırsakların boşalmadığı hissi
  • Yutma güçlüğü
  • Yemek yerken çok çabuk doyma hissi

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 10

RİSKİ AZALTMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Çeşitli meyveler, sebzeler ve tam tahıllar tüketmek; meyveler, sebzeler ve tam tahıllar, kanseri önlemeye yardımcı olabilecek vitaminler, mineraller, lif ve antioksidanlar içerir. Çeşitli vitamin ve besin maddeleri alabilmeniz için bu grubu beslenmenizden eksik etmeyin.

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 11

Alkolü ölçülü tüketin ya da hiç tüketmeyin; alkol içmeyi seçerseniz, içtiğiniz miktarı kadınlar için günde bir içkiden, erkekler içinse iki içkiden fazla olmayacak şekilde sınırlayın. Sigarayı bırakın; sigara kansere neden olan en başlıca sebeplerden biridir. Haftada en az 5 gün egzersiz yapın; en az 30 dakika egzersiz yapmaya çalışın. Hareketsiz kaldıysanız, yavaşça başlayın ve kademeli olarak 30 dakikaya çıkarın.

Aylar öncesinden "geliyorum" diyor: Kalın bağırsak kanserinin ilk sinyaliymiş - 12

Ayrıca, bir egzersiz programına başlamadan önce bir sağlık uzmanıyla görüşün. İdeal kiloda olun; sağlıklı bir kilodaysanız, sağlıklı bir diyeti günlük egzersizle birleştirerek kilonuzu korumaya çalışın. Kilo vermeniz gerekiyorsa, beslenme ve diyet uzmanından destek alın. Daha az kalori alarak ve daha fazla hareket ederek yavaşça kilo vermeyi hedefleyin

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