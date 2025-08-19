Az bilinen 5 cilt kanseri belirtisi: Ben tek uyarı işareti değil
Cilt kanseri pullu lekeler, sürekli kaşıntı veya iyileşmeyen yaralar olarak ortaya çıkabilir. İşte az bilinen cilt kanseri belirtileri
Çoğu insan cilt kanserini düşündüğünde, aklına sıra dışı veya değişen bir ben gelir. Bu, bilinen bir uyarı işareti olsa da, tek uyarı işareti olmaktan çok uzaktır. Cilt kanseri birçok şekilde ortaya çıkabilir ve bazen belirtiler o kadar beklenmedik olabilir ki, küçük cilt sorunlarıyla karıştırılabilir. Erken teşhis etkili tedavinin anahtarı olduğundan, bu daha az belirgin belirtileri fark etmek çok önemlidir. Benlerin ötesinde, cilt kanseri kalıcı yaralar, sıra dışı lekeler ve hatta cilt dışı belirtiler olarak da ortaya çıkabilir.