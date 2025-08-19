Az bilinen 5 cilt kanseri belirtisi: Ben tek uyarı işareti değil

AZ BİLİNEN 5 CİLT KANSERİ BELİRTİSİ

PULLU VE PÜRÜZLÜ LEKELER



Cilt kanserinin erken belirtilerinden biri, iyileşmeyen pullu, pürüzlü, kırmızı veya kahverengi bir cilt lekesi olabilir. Bu lekeler genellikle düz ve hafif kabarık olup egzama, sedef hastalığı veya hatta inatçı bir güneş yanığına benzer. Ancak yaygın döküntülerin aksine, nemlendiriciler veya reçetesiz satılan kremlerle iyileşmezler.

Bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomlar, özellikle yüz, kulaklar, kafa derisi ve kollar gibi güneşe maruz kalan bölgelerde bu şekilde ortaya çıkma olasılığı en yüksektir. Leke kabukluysa, kolayca kanıyorsa veya büyümeye devam ediyorsa, bir dermatoloğa kontrol ettirmeniz önemlidir.