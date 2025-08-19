Az bilinen 5 cilt kanseri belirtisi: Ben tek uyarı işareti değil

Çoğu insan cilt kanserini düşündüğünde, aklına sıra dışı veya değişen bir ben gelir. Bu, bilinen bir uyarı işareti olsa da, tek uyarı işareti olmaktan çok uzaktır. Cilt kanseri birçok şekilde ortaya çıkabilir ve bazen belirtiler o kadar beklenmedik olabilir ki, küçük cilt sorunlarıyla karıştırılabilir. Erken teşhis etkili tedavinin anahtarı olduğundan, bu daha az belirgin belirtileri fark etmek çok önemlidir. Benlerin ötesinde, cilt kanseri kalıcı yaralar, sıra dışı lekeler ve hatta cilt dışı belirtiler olarak da ortaya çıkabilir.

AZ BİLİNEN 5 CİLT KANSERİ BELİRTİSİ

PULLU VE PÜRÜZLÜ LEKELER

Cilt kanserinin erken belirtilerinden biri, iyileşmeyen pullu, pürüzlü, kırmızı veya kahverengi bir cilt lekesi olabilir. Bu lekeler genellikle düz ve hafif kabarık olup egzama, sedef hastalığı veya hatta inatçı bir güneş yanığına benzer. Ancak yaygın döküntülerin aksine, nemlendiriciler veya reçetesiz satılan kremlerle iyileşmezler.

Bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomlar, özellikle yüz, kulaklar, kafa derisi ve kollar gibi güneşe maruz kalan bölgelerde bu şekilde ortaya çıkma olasılığı en yüksektir. Leke kabukluysa, kolayca kanıyorsa veya büyümeye devam ediyorsa, bir dermatoloğa kontrol ettirmeniz önemlidir.

KAŞINTILI VEYA TAHRİŞ OLMUŞ CİLT

Bazal hücreli karsinomlar ilk olarak küçük, kaşıntılı ve tahriş olmuş bir cilt lekesi olarak ortaya çıkabilir. Birçok kişi bu hissi kuru cilt, böcek ısırığı veya hafif alerji olarak görmezden gelir, ancak tahriş devam ederse bir uyarı işareti olabilir. Lezyon yavaş yavaş büyüdükçe kaşıntı genellikle zamanla şiddetlenir. Bazal hücreli karsinom, her yıl milyonlarca vakada görülen en yaygın cilt kanseri türü olduğundan, kalıcı tahriş göz ardı edilmemelidir. Erken değerlendirme, küçük bir lekenin daha tehlikeli bir duruma dönüşmesini önlemeye yardımcı olabilir.

İYİLEŞMEYEN AÇIK YARALAR

Cilt kanserinin bir diğer olası belirtisi de iyileşmeyi reddeden açık bir yaradır. Küçük kesikler ve sıyrıklar genellikle bir veya iki hafta içinde kapanırken, kanserli bir yara genellikle yeniden açılır, kabuk bağlar veya tekrar tekrar kanar. Bu yaralar parlak, pembe veya hatta şiddetli bir güneş yanığının sonrasına benzeyebilir. İnsanlar genellikle kaşıma, tıraş veya tahrişten kaynaklandığını düşünerek bunları göz ardı eder. Ancak tekrarlayan kanama ve iyileşmeme, bazal veya skuamöz hücreli karsinom için önemli bir uyarı işaretidir ve her zaman tıbbi değerlendirmeyi gerektirir.


LEZYONLAR

Skuamöz hücreli kanser bazen krater benzeri lezyonlara dönüşür; sığ, volkanik şekilli, kenarları kabarık ve merkezi çökük büyümeler. Bu lezyonlar sıvı sızdırabilir veya geçmeyen bir kabuk oluşturabilir. Enfekte sivilcelere, kistlere veya böcek ısırıklarına benzedikleri için, bu büyümeler genellikle küçük cilt sorunlarıyla karıştırılır. Ancak skuamöz hücreli karsinom, tedavi edilmezse, özellikle lenf düğümlerine yayılabilir. Haftalar veya aylar içinde boyutu veya rengi değişen herhangi bir ağrılı veya krater benzeri lezyon, bir dermatolog tarafından acil müdahale gerektirir.

NEFES DARLIĞI VE ÖKSÜRÜK

Cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanom, cildin ötesine diğer organlara yayılabilir. Bu, belirtilerinin her zaman yüzeyde görünmediği anlamına gelir. Örneğin, melanom akciğerlere yayılırsa nefes darlığına veya sürekli öksürüğe neden olabilir. Beyne ulaşırsa baş ağrısı, baş dönmesi veya görme değişikliklerine neden olabilir. Bu cilt dışı belirtiler, genellikle ilgisiz sağlık sorunlarıyla karıştırıldıkları için özellikle tehlikelidir. Melanomun cildin ötesine yayılabileceğini anlamak, çok ilerlemeden önce onu yakalamak için kritik öneme sahiptir.

ERKEN TEŞHİS NEDEN ÖNEMLİDİR?

Cilt kanseri, erken teşhis edildiğinde en kolay tedavi edilebilen kanserlerden biridir. Çoğu bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinom, zamanında teşhis edilirse basit ayakta tedavi prosedürleriyle tedavi edilebilir. Agresif olmasına rağmen melanom bile, en erken evrelerinde tespit edildiğinde mükemmel bir sağkalım oranına sahiptir. Önemli olan, geçmeyen değişikliklere dikkat etmektir: kalıcı yaralar, kalınlaşan lekeler veya büyüyen ya da kanayan lezyonlar. Cildinizde bir şey yolunda görünmüyorsa veya hissetmiyorsanız, beklemeyin bir doktora görünün. Erken müdahale sadece cildinizi değil, hayatınızı da kurtarabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

