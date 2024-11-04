Az ve sık yemek kilo verdirir mi? Bu etkisini duyan şaşırıyor
Gün boyunca düzenli saat aralıkları belirleyip küçük miktarda ve sık öğünler yemek, metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek için kullanılan bir yöntemdir. Az ve sık beslenirken doğru gıdaları tüketmek kan şekerini dengede tutmak için de önemlidir. Peki, sık ve az yemek kilo verdirir mi? İşte yanıtı.
Kilo kaybı genellikle daha az yemek ve genel olarak daha fazla kalori yakmakla ilişkilendirilir. Genellikle daha az yemenin kilo kaybı için faydalı olduğu düşünür.