B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzümde hasat sezonunun sonlarına doğru yaklaşılmasıyla beraber kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimine de başlandı. Şifa kaynağı olan pekmez, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Kış aylarında tüketilen pekmez vücuda demir yüklüyor.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 1

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzümde hasat sezonu sona doğru yaklaştı. Üzüm hasadıyla beraber Selendili çiftçiler kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimine de başladı.

SAĞLIK HABERLERİ

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 2

İlçede son yıllarda artan üzüm bağlarıyla beraber pekmez üretimi de arttı. Çiftçiler gerek aileleri gerekse de pazarlarda satışı yapılmak üzere evlerinin önünde kurdukları kazanlarda pekmez kaynatıyor.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 3

Özellikle kış aylarında tüketilen şifa kaynağı pekmez, üzümün havuzlarda çiğnenip çuvallarda konulduktan sonra suyu alınarak özel toprağı ile kaynatılmasıyla hazırlanıyor.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 4

Evinin önündeki kazanda pekmez üreten İlçeye bağlı kırsal Selmanhacılar mahallesinden 3 çocuk babası 80 yaşındaki Veli Güneş, "Kendi bahçemizden organik olarak yetiştirdiğimiz üzümlerden pekmez yapıyoruz. Pekmez kış sofralarının vazgeçilmezi bir şifa kaynağı. Yapımı zor olsa bile yemesi güzel zahmetine değer" dedi.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 5

Pekmez, taze üzüm ve ihraç şansı olmayan kuru üzümden üretilmekle birlikte keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da yapılmaktadır.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 6

Yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri de içermektedir. Pekmezin, yapıldığı meyveye göre besin içeriği değişmektedir.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 7

PEKMEZ HIZLI KANA KARIŞIYOR

Karbonhidrattan zengin bir enerji kaynağı olan pekmez, glikoz ve fruktoz içeriği nedeniyle sindirime gerek kalmadan tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışmaktadır.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 8

İçeriğindeki B (B1,B2,B3) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, demir zenginliğiyle de yüksek düzeyde vitamin ve mineral kaynağıdır.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 9

Ortalama 29 kalori olan bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içermektedir. Pekmezin 100 gramı, yaklaşık 293 kalorilik enerji sağlamaktadır.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 10

VÜCUTTAKİ KANSIZLIĞA İTİ GELİYOR

Pekmez, vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Süt ve süt ürünlerinden sonra, kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 11

Pekmez, içindeki zengin potasyum sayesinde kan basıncının düzenlenmesinde de oldukça etkilidir. Pekmezde bulunan antioksidanlar, vücut direncini arttırarak, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 12

Hastalıklara karşı koruyucu etkisi nedeniyle öksürüğe iyi geldiği ve balgam söktürdüğü bilinmektedir

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 13

ŞEKER HASTALARINA UYARI

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda pamukçuk adı verilen ağız içi yaraların tedavisinde önemli rol oynar. Pekmezdeki basit şekerler kana hızlı karıştığından, diyabeti olan bireylerin şeker ve bal gibi pekmezi de fazla tüketmemesi önerilmektedir.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 14

Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziren anneler ile iyileşme dönemindeki hastaların diyetinde olması gereken bir besindir.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 15

TANSİYONU DA DENGELİYOR

Özellikle büyüme çağındaki küçük çocukların, kilo alamayanların, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri olanların beslenmesinde pekmeze yer verilmelidir. Pekmez, egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde de yardımcı besin olarak kullanılmaktadır.

B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor - 16

İçeriğindeki potasyum sayesinde, tansiyonu dengeleyici özelliği bulunmaktadır. Zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmesi önerilmektedir.

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