B1, B2, B3, demir, kalsiyum zengini! Kazanlar kaynıyor: Bir kaşığı vücuda anında karışıyor
Manisa'nın Selendi ilçesinde üzümde hasat sezonunun sonlarına doğru yaklaşılmasıyla beraber kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimine de başlandı. Şifa kaynağı olan pekmez, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Kış aylarında tüketilen pekmez vücuda demir yüklüyor.
Manisa'nın Selendi ilçesinde üzümde hasat sezonu sona doğru yaklaştı. Üzüm hasadıyla beraber Selendili çiftçiler kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimine de başladı.