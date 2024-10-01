B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor
Yorgunluk, halsizlik, unutkanlık, cilt ve saç sorunları genellikle B12 eksikliğinden kaynaklı yaşanan sağlık sorunlarının başında geliyor. B12 vitaminini vücut kendi kendine üretemiyor bu nedenle B12 zengini besinler yoluyla vitamin ihtiyacını karşılamak gerekiyor. B12 vitamini daha çok hayvansal gıdalarda bulunuyor. Peki, B12 zengini besinler nelerdir?
B12 vitamini vücut tarafından kendi kendine üretilmez. Takviye ya da B12 zengini besinleri tüketerek vücudun B12 ihtiyacının karşılanması gerekir.