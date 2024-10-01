B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor

Yorgunluk, halsizlik, unutkanlık, cilt ve saç sorunları genellikle B12 eksikliğinden kaynaklı yaşanan sağlık sorunlarının başında geliyor. B12 vitaminini vücut kendi kendine üretemiyor bu nedenle B12 zengini besinler yoluyla vitamin ihtiyacını karşılamak gerekiyor. B12 vitamini daha çok hayvansal gıdalarda bulunuyor. Peki, B12 zengini besinler nelerdir?

B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor - 1

B12 vitamini vücut tarafından kendi kendine üretilmez. Takviye ya da B12 zengini besinleri tüketerek vücudun B12 ihtiyacının karşılanması gerekir.

SAĞLIK HABERLERİ

B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor - 2

B12 eksikşiği vücutta pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Sabahları yorgun uyanmak, bitmek bilmeyen halsizlik, unutkanlık gibi sorunlar B12 eksikliğinden kaynaklı olabilir.

B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor - 3

B12 vitamini eksikliği genellikle yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkar.

B12 vitamini bazı besinlerde bolca bulunur. Özellikle hayvansal gıdalar B12 vitamini bakımından zengindir.


B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor - 4

İşte B12 deposu besinlerden bazıları...

B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor - 5

BALIK

Mevsimi geldiğinde bolca tüketilen Sardalya, somon, alabalık, ton balığı ve uskumru gibi balıklar, B12 vitamini kaynaklarından biridir..

B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor - 6

Omega 3 kaynağı balık, inflamasyonu azaltmada, kalp sağlığını iyileştirmede büyük rol oynar. B12 vitaminini gıdalardan alırken her birinden daha dengeli ve sınırlı miktarlarda tüketmeniz uygun olur.

B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor - 7

SÜT, YOĞURT, PEYNİR

Süt, yoğurt, peynir gibi ürünleri tüketmek sağlık için faydalıdır. Çünkü içerisinde bol miktarda B12 vitamini bulunur.

Protein bakımından da zengin olan bu besinler, günlük B12 vitamin alımında büyük destektir. Araştırmalar vücudun süt ve süt ürünlerindeki B12 vitaminini, et ve yumurtadaki B12 vitaminine göre daha iyi emdiğini söylüyor

B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor - 8

YUMURTA

Yumurta protein deposu sağlıklı besinler arasında yer alır. Güçlü bir B12 kaynağıdır. Yumurtanın hem beyazını hem de sarısını yemek B12 değerlerinin yükselmesine yardımcı olur.

B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor - 9

KIRMIZI ET

Dana eti, kuzu eti gibi hayvansal gıdalarda B12 vitamini bol miktarda bulunur. Ancak bu besinleri ölçülü tüketmek gerekir. Çünkü aşırı kırmızı et tüketimi kalp damar hastalıklarına neden olabilir.

Kırmızı etin yanı sıra beyin, böbrek, ciğer gibi sakatat ürünler de B12 vitamini açısından zengindir. Ancak özellikle sakatat tüketirken sakatatın B12 vitamini haricinde önemli miktarda da kolesterol ihtiva ettiğini gözden kaçırmamak gerekir.

B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor - 10

UYARI! Bu besinler B12 değerlerini yükseltmenize yardımcı olabilir. Ancak yine de herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak için bu besinleri diyet listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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