B12 değerini yükselten besin: Unutkanlığı, halsizliği, yorgunluğu önlüyor

SÜT, YOĞURT, PEYNİR

Süt, yoğurt, peynir gibi ürünleri tüketmek sağlık için faydalıdır. Çünkü içerisinde bol miktarda B12 vitamini bulunur.

Protein bakımından da zengin olan bu besinler, günlük B12 vitamin alımında büyük destektir. Araştırmalar vücudun süt ve süt ürünlerindeki B12 vitaminini, et ve yumurtadaki B12 vitaminine göre daha iyi emdiğini söylüyor