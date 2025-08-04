B12 değerini zirveye çıkaran besin: Beyni geliştirip, hafızayı güçlendiriyor

DENİZ ÜRÜNLERİ

Midye ve istiridyeler B12 vitamini deposudur. Ayrıca, beyin ve sinir sağlığını desteklemek için birlikte çalışan çinko ve demir gibi besinleri de sofranıza getirirler. Haftada bir kez yenen bir deniz ürünleri yemeği bile fark yaratabilir.



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