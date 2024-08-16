B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor

B12 vitamini eksikliği potansiyel olarak tehlikeli etkileri olan yaygın bir sağlık sorunu olmasına rağmen, sıklıkla görmezden geliniyor. Günlük küçük bir gereksinime rağmen, yetersiz B12 seviyeleri önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. B12, esas olarak hayvansal gıda kaynaklarında bulunan, uygun kan hücresi işlevi, sinir sağlığı ve diğer kritik vücut süreçleri için gereklidir. B12 vitamini bazı besinlerde bol miktarda bulunur. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek hafızayı güçlendirir ve unutkanlıkla savaşmanıza yardımcı olur.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 1

B12 eksikliğinin birincil semptomlarından biri yorgunluktur. Günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek kadar derin bir yorgunluk veya bitkinlik seviyesi. Diğer semptomlar arasında ekstremitelerde karıncalanma, kafa karışıklığı, hafıza kaybı, depresyon ve dengeyi koruma zorluğu gibi nörolojik sorunlar bulunur.

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B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 2

Bu semptomlar ele alınmazsa kalıcı hale gelebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, diğer birçok durumun benzer semptomlara neden olabilmesi nedeniyle B12 eksikliğini göz ardı edebilir. Sağlıklı bir diyet ayrıca besin eksiklikleri konusunda yanlış bir güvenlik hissi verebilir.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 3

B12 vitamini ile güçlendirilmiş gıdaların yetersiz tüketimi veya doğal olarak oluşan B12 vitamininin yetersiz miktarda tüketilmesi, B12 vitamini eksikliğine neden olabilir.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 4

Sindirim bozuklukları: Çölyak hastalığı ve Crohn hastalığı gibi sindirim sistemini etkileyen durumlar, vücudunuzun B12 vitaminini emme yeteneğini engelleyebilir.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 5

Alkol kullanımı: Bu hastalık, B12 vitamini eksikliğine ve sindirim sisteminize zarar verebilir.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 6

Gastrit: B12 vitamini eksikliğinin başlıca nedenlerinden biri olan gastrit, mide astarının iltihaplanmasıdır. Hidroklorik asit, B12 vitamininin emilimi için gerekli olduğundan, B12 vitamini eksikliğine neden olabilir.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 7

Pernisiyöz anemi: Bu nadir hastalıktan muzdarip olanlar, intrinsik faktör olarak bilinen mide proteinini üretemezler. Vücudunuzun B12 ve B12 vitaminlerini emebilmesi için bir intrinsik faktöre ihtiyacı vardır. Pernisiyöz anemi hastalarında B12 vitamini eksikliği vardır.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 8

Ameliyat: Gastrik bypass (kilo vermek için kullanılan bir prosedür) gibi gastrointestinal ameliyat geçiren kişiler, B12 vitaminini emmeyi daha zor bulabilirler. Kalıtsal nedenler: Transkobalamin II eksikliği adı verilen nadir bir kalıtsal durum, vücudun B12 vitamini veya kobalamin taşımasını etkiler.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 9

B12, kan hücrelerinin, sinirlerin ve vücuttaki diğer birçok kritik sürecin düzgün çalışmasında rol oynayan temel bir besindir ve herhangi bir emilim adımındaki bozulma eksikliğe yol açabilir.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 10

B12 emilimi, yiyeceklerin tükürük ile karışmasıyla başlar, tükürükteki R-protein adı verilen bir madde B12'yi mide asidinden korur. Midedeki parietal hücreler, yiyecekleri ve B12'yi ayırmak için asit salgılar ve R-protein ile bağlanmasını sağlar.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 11

Ayrıca mide içeriğiyle karışan bir içsel faktör salgılarlar. Duodenumda, pankreas suları B12'yi R-proteinden serbest bırakır ve onu içsel faktöre bağlayarak hücresel emilime izin verir ve sinir hücresi bakımına ve kırmızı kan hücresi oluşumuna yardımcı olur.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 12

Zayıf pankreas fonksiyonu da eksikliğe katkıda bulunur ve hastaların yaklaşık üçte birini etkiler. Ek olarak, Tip 2 diyabet için yaygın bir ilaç olan Metformin uzun zamandır B12 eksikliği ile ilişkilendirilmiştir.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL TEŞHİS EDİLİR

Rutin B12 ölçümleri nadirdir, tipik iyi kontrol muayeneleri tam kan sayımı ve metabolik panel ile sınırlıdır ve B12 durumunu ölçmez. Semptomlar yaşayan ve risk faktörleri olan herkes bir doktor değerlendirmesi almalıdır. B12 eksikliğini doğrulamak veya dışlamak için uygun laboratuvar çalışmaları ve doktor konsültasyonları gereklidir.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 13

B12 DEPOSU BAZI BESİNLER

B12 vitamini, et, balık, yumurta ve süt ürünlerinde bolca bulunur. Vejetaryenler veya veganlar, bu vitaminin yetersizliğini yaşamamak için genellikle takviye almalıdırlar çünkü bu vitamin bitkisel kaynaklarda bulunmaz. Ayrıca, bazı mide ve bağırsak hastalıkları B12 emilimini etkileyebilir, bu yüzden bu tür sağlık sorunları olan kişilerin de dikkatli olması gerekebilir.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 14

TAVUK, BALIK, YUMURTA TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Bu gıdaların çeşitliliğini diyetimize dahil etmek, B12 alımımızı önemli ölçüde artırabilir. Tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi yiyecekler bu hayati besin açısından zengindir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, bu hayvansal gıdaların düzenli tüketimi vücutta yeterli B12 seviyelerini korumaya yardımcı olabilir.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 15

Güçlendirilmiş gıdalar iyi bir B12 vitamini kaynağıdır. Birçok bitki bazlı süt, kahvaltılık gevrek ve besin mayası B12 ile güçlendirilmiştir.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 16

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir araştırma, düzenli olarak takviyeli gıdalar tüketen kişilerin, tüketmeyenlere kıyasla daha iyi B12 seviyelerine sahip olduğunu buldu. Takviyeli gıdaları seçerken, yeterli miktarda B12 sağladıklarından emin olmak için etiketleri dikkatlice okuyun.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 17

SAKATAT TÜKTİMİ B12 SEVİYESİNİ ARTIRIYOR

Karaciğer ve böbrek gibi sakatatlar inanılmaz derecede besin açısından yoğun ve özellikle B12 Vitamini açısından yüksektir. Örneğin, kuzu karaciğeri porsiyon başına günlük değerin %3000'inden fazlasını sağlar. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, sakatat tüketmenin, özellikle eksiklikleri olan kişiler için B12 alımını artırmak için etkili bir strateji olabileceğini öne sürüyor.

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 18
B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 19

B12 TAKVİYESİ KULLANIRKEN DİKKAT

Bazen, özellikle yaşlı yetişkinler veya emilim sorunları olanlar için, tek başına diyet B12 Vitamini ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda, B12 takviyeleri çok faydalı olabilir.

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan bir araştırmaya göre, B12 takviyeleri B12 seviyelerini etkili bir şekilde artırabilir ve eksiklikleri önlemeye yardımcı olabilir. Uygun dozu belirlemek için herhangi bir takviye rejimine başlamadan önce bir doktora danışın. Fermente yiyecekler kurtarmaya geliyor

B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor - 20

Fermente yiyecekler de B12 alımınıza katkıda bulunabilir. Bu yiyecekler, bazıları B12 Vitamini üretebilen bakterileri içeren bir işlemle üretilir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışma, fermente yiyeceklerin biyoyararlanımlı B12 sağlama potansiyelini vurguluyor, ancak seviyeler büyük ölçüde değişebilir.

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