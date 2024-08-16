B12 değerlerini zirveye çıkarıyor, hafızayı zehir gibi çalıştırıyor! Her lokması unutkanlıkla savaşıyor

Zayıf pankreas fonksiyonu da eksikliğe katkıda bulunur ve hastaların yaklaşık üçte birini etkiler. Ek olarak, Tip 2 diyabet için yaygın bir ilaç olan Metformin uzun zamandır B12 eksikliği ile ilişkilendirilmiştir.



B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL TEŞHİS EDİLİR



Rutin B12 ölçümleri nadirdir, tipik iyi kontrol muayeneleri tam kan sayımı ve metabolik panel ile sınırlıdır ve B12 durumunu ölçmez. Semptomlar yaşayan ve risk faktörleri olan herkes bir doktor değerlendirmesi almalıdır. B12 eksikliğini doğrulamak veya dışlamak için uygun laboratuvar çalışmaları ve doktor konsültasyonları gereklidir.