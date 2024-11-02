B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin

KIRMIZI ET VE AYRAN

Kırmızı etin yanında ayran tüketimi sıklıkla tercih ediliyor. Ayran vücut için oldukça sağlıklı bir içecek ve doğal sindirim düzenleyici. Ancak bu iki gıdanın birlikte tüketilmesi olumsuz etkiler ortaya çıkarabiliyor. Bunun sebebi et ürünlerinin demir ve B12 açısından çok zenginken süt ürünlerinin ise kalsiyum açısından zengin olmasıdır.