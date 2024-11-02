B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve vücuttaki önemli vitaminleri artırmak için tükettiğiniz her besine dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı bir vücudun altın anahtarı olan dengeli beslenme, vücut sağlığınız için önemli. Ancak herkesin farkında olmadan yaptığı bir hata var ki vücuttaki vitamin değerlerini öldürüyor. Şifalı diye birlikte tüketilen bazı besinler, başta demir ve B12 olmak üzere bazı vitamin ve mineral gruplarını engelliyor.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 1

Sağlıklı beslenme, genel sağlık ve yaşam kalitesi için oldukça önemlidir. Dengeli ve sağlıklı besin listesinden oluşan bir diyer, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kronik hastalıkların oluşmasını engeller ve obezite riskini azaltır.

SAĞLIK HABERLERİ

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 2

Sağlıklı beslene beyin gelişimi ve sağlığı açısından da önemlidir. Omega-3 yağ asitleri gibi besin maddeleri, zihinsel performansı artırabilir ve depresyon riskini azaltabilir.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 3

Yeterli ve dengeli beslenme, gün boyunca enerji seviyesini yükseltir, yorgunluk hissini azaltır. Lifli gıdalar, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ve kabızlık gibi sorunları önler. Ancak besinleri tüketirken herkesin farkında olmadan yaptığı bir hata var.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 4

Şifalı diye birlikte tüketilen bazı yiyecekler vücuttaki vitamin değerlerini sıfırlayabiliyor. Bu nedenle bu gıdaların birlikte tüketilmemesi öneriliyor.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 5

Uzmanlar bazı gıdaların birbirlerini bloke ettiğini söylüyor. Genelde siyah çay ve kahve "gıda" olarak nitelendirilmiyor ve masum sanılıyor.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 6

Ama yemek yenilirken mide asidi salgılanmaya başlıyor ve yemekle birlikte siyah çay, kahve ve su tüketimi mide asidini hem bloke ediyor hem de siyah çay ve kahvenin B12 vitamini alımını engelleme özelliği nedeniyle vitamin eksikliği oluşuyor.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 7

Bu yüzden kahvaltıda bu içecekleri tüketmek, başta demir ve B12 olmak üzere bazı vitamin ve mineral gruplarını engeller.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 8

KIRMIZI ET VE AYRAN

Kırmızı etin yanında ayran tüketimi sıklıkla tercih ediliyor. Ayran vücut için oldukça sağlıklı bir içecek ve doğal sindirim düzenleyici. Ancak bu iki gıdanın birlikte tüketilmesi olumsuz etkiler ortaya çıkarabiliyor. Bunun sebebi et ürünlerinin demir ve B12 açısından çok zenginken süt ürünlerinin ise kalsiyum açısından zengin olmasıdır.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 9

Kalsiyumun demir ile rekabete girerek vücutta demir emilimini engellemesinin yanı sıra aynı zamanda B12'nin de emiliminin de sorunlar ortaya çıkarır. Örneğin; sabah kahvaltılarında yumurta ve peynirin yan yana gelmesi de benzer etkiler ortaya çıkarabilir.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 10

SOĞAN VE SARIMSAK

Doğal bir antibiyotik olduğu düşünülen soğan, neredeyse bütün yemeklerle tüketilir. Ancak sarımsak ve soğanın birlikte yenmesi uygun olmadığı için sarımsak içeren gıdaların yanında kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 11


Pirinç pilavı, pirinç içli biber dolması gibi pirinç içerikli yiyeceklerin yanında sirke ve sirke içeren yiyecekler (örneğin; turşu, sirkeli salata gibi) tüketilmemelidir.

B12 deposunu boşaltıyor: Sifa kaynağı deyip birlikte tüketmeyin - 12

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir

DAHA FAZLA GÖSTER